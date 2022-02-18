فورمولا 1: تمديد عقد حلبة أوستن حتّى عام 2026

وعلّق المدير التنفيذي للبطولة العالمية الإيطالي ستيفانو دومينيكالي، قائلاً "نحن مسرورون للاعلان عن تمديد عقد استضافة حلبة الأميركيتين قبل انطلاق العام الجديد 2022".

وأضاف "أودّ أن أشكر المروّج على تفانيه المستمر وحماسه للفورمولا 1 حيث نواصل معاً زيادة الإثارة حول رياضتنا في الولايات المتحدة بعد النجاح الكبير الذي حققته (منصة) نتفليكس وعمل (قناة) إي أس بي أن والعام المذهل الذي شهدناه في 2021".

وأردف قائلا "أوستن مدينة رائعة، والحلبة من بين الحلبات المفضلة عند جميع السائقين، ولا يسعنا الانتظار للعودة في تشرين الأوّل/أكتوبر لمزيد من الإثارة والمتعة".