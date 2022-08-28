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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
فورمولا 1

فورمولا 1: تمديد جائزة بلجيكا الكبرى حتى 2023

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ستكون جائزة بلجيكا الكبرى ضمن روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 في 2023، وفق ما أعلن مروج البطولة الأحد على هامش سباق هذا الموسم في حلبة سبا فرانكورشان.

Reuters

وجاء في بيان "يمكن للفورمولا 1 أن تؤكد أن سباق جائزة بلجيكا الكبرى سيكون في روزنامة 2023، بعد اتفاقية لتوسيع شراكتنا. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول روزنامة 2023 في الوقت المناسب".

بينما يغيب السباق الفرنسي عن العام المقبل، فإن الجار البلجيكي سيكون موجودًا علمًا أنه تم تجديده لنسخة واحدة فقط.

بالنسبة لمستقبل جائزة بلجيكا على المدى الطويل، تستمر المناقشات بين المسؤولين، ولا سيما حول التناوب المحتمل مع سباقات أخرى في أوروبا.

ولا يزال مصير جائزة موناكو التاريخية معلقًا والتي لم يتم تجديدها بعد ولكن من المتوقع أن تبقى على الروزنامة.

أوضح الايطالي ستيفانو دومينيكالي، المدير التنفيذي للفورمولا 1، الأربعاء أن البطولة تريد وضع "نوع من التناوب يسمح للجميع بأن يكون جزءًا من الروزنامة".                
 

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