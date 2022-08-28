فورمولا 1: تمديد جائزة بلجيكا الكبرى حتى 2023

وجاء في بيان "يمكن للفورمولا 1 أن تؤكد أن سباق جائزة بلجيكا الكبرى سيكون في روزنامة 2023، بعد اتفاقية لتوسيع شراكتنا. سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول روزنامة 2023 في الوقت المناسب".

بينما يغيب السباق الفرنسي عن العام المقبل، فإن الجار البلجيكي سيكون موجودًا علمًا أنه تم تجديده لنسخة واحدة فقط.

بالنسبة لمستقبل جائزة بلجيكا على المدى الطويل، تستمر المناقشات بين المسؤولين، ولا سيما حول التناوب المحتمل مع سباقات أخرى في أوروبا.

ولا يزال مصير جائزة موناكو التاريخية معلقًا والتي لم يتم تجديدها بعد ولكن من المتوقع أن تبقى على الروزنامة.

أوضح الايطالي ستيفانو دومينيكالي، المدير التنفيذي للفورمولا 1، الأربعاء أن البطولة تريد وضع "نوع من التناوب يسمح للجميع بأن يكون جزءًا من الروزنامة".

