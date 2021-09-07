English
العربية
دوري أبطال أوروبا
فورمولا 1

فورمولا 1: البريطاني راسل زميلاً لهاميلتون في مرسيدس

من قبل

أكد فريق مرسيدس، بطل العالم للفورمولا 1 في فئتي السائقين والصانعين، الثلاثاء، أن البريطاني جورج راسل سيكون الزميل الجديد لمواطنه لويس هاميلتون للموسم المقبل بعد انتقال الفنلندي فالتيري بوتاس إلى ألفا روميو.

AFP

وانتقل البريطاني الواعد البالغ 23 عاماً إلى الصانع الألماني بعد ثلاثة مواسم مع فريق وليامس، لا سيما أنه قاد لصالح مرسيدس الموسم الماضي في سباق جائزة الصخير في البحرين نتيجة إصابة هاميلتون بفيروس كورونا.

وقال راسل في بيان من مرسيدس "إنه يوم مميز بالنسبة لي شخصياً ومهنياً".

وأضاف "سأكذب إن قلت إنني لم أكن مليئاً بالحماسة. إنها فرصة كبيرة وأريد أن أتمسك بها".

وتابع "لكن ليس لدي أي أوهام في ما يتعلق بحجم التحدي. سيكون منحنى تعليمياً حاداً".

وكان فريق مرسيدس أعلن الاثنين أن بوتاس سينتقل اعتباراً من 2022 إلى ألفا روميو بعقد لأعوام عدة.

لويس هاميلتون مرسيدس فورمولا 1 جورج راسل
السابق فورمولا 1: ألفا تاوري يجدّد عق
اقرأ
فورمولا 1: ألفا تاوري يجدّد عقدي غاسلي وتسونودا حتى 2022
التالي

آخر الأحداث

>