فورمولا 1: البريطاني راسل زميلاً لهاميلتون في مرسيدس

وانتقل البريطاني الواعد البالغ 23 عاماً إلى الصانع الألماني بعد ثلاثة مواسم مع فريق وليامس، لا سيما أنه قاد لصالح مرسيدس الموسم الماضي في سباق جائزة الصخير في البحرين نتيجة إصابة هاميلتون بفيروس كورونا.

وقال راسل في بيان من مرسيدس "إنه يوم مميز بالنسبة لي شخصياً ومهنياً".

وأضاف "سأكذب إن قلت إنني لم أكن مليئاً بالحماسة. إنها فرصة كبيرة وأريد أن أتمسك بها".

وتابع "لكن ليس لدي أي أوهام في ما يتعلق بحجم التحدي. سيكون منحنى تعليمياً حاداً".

وكان فريق مرسيدس أعلن الاثنين أن بوتاس سينتقل اعتباراً من 2022 إلى ألفا روميو بعقد لأعوام عدة.