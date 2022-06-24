فورمولا 1: ألفاتاوري يمدّد عقد غاسلي حتّى 2023

جاء في بيان للفريق "كان الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا معنا منذ عام 2017 وستكون هذه الاستمرارية ورقة رابحة، لأنه يتمتع بعلاقة رائعة مع مجموعة المهندسين وكل فرد في الفريق".

كان غاسلي مرتبطًا بعقد مع ألفاتاوري، الفريق الشقيق لريد بول، حتى 2022، لذا لا يُعتبر هذا التمديد مفاجئًا. إذ يرتبط الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم بعقد مع ريد بول حتى عام 2028، فيما مدّد زميله المكسيكي سيرخيو بيريس مؤخرًا حتى نهاية 2024.

قال غاسلي "أنا مع الفريق منذ خمس سنوات وفخور بالرحلة التي مررنا بها معًا والتقدم الذي أحرزناه ...خلقت اللوائح الجديدة لهذا العام تحديات جديدة بالنسبة لنا، كما أن القدرة على التخطيط لتطويرنا مع الفريق لمدة 18 شهرًا القادمة هي أسس عمل جيدة للمستقبل".

تمت ترقية غاسلي في عام 2019 إلى ريد بول، لكنه لم يثير إعجاب الفريق النمساوي الذي أعاده إلى تورو روسو (الاسم السابق لألفاتاوري) في منتصف الموسم.

منذ حينها، حقق غاسلي فوزًا رائعًا في سباق جائزة إيطاليا الكبرى عام 2020، وصعد مرتين أخريين على منصة التتويج (البرازيل 2019 وأذربيجان 2021)، وخاض 95 سباقًا منذ 2017.

