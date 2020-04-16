فورمولا وان: غموض حول مصير جائزة بلجيكا الكبرى

وكان من المقرر إقامة السباق على حلبة سبا-فرانكورشان في 30 أغسطس/آب.

وقالت صوفي ويلميس رئيسة وزراء بلجيكا في مؤتمر صحفي الأربعاء إن حكومتها وخبراء في الصحة والاقتصاد سيلتقون الأسبوع المقبل لتنظيم عودة تدريجية للحياة الطبيعية في البلاد اعتباراً من بداية مايو/أيار المقبل.

وقال موقع حلبة سبا على الانترنت في بيان في إشارة إلى قرار التمديد حتى 31 أغسطس ”ستنتظر الحلبة معرفة آخر المستجدات من مجلس الأمن الوطني“.

وأبلغ ستين دي بوفر المدير التجاري للسباق موقع موتور سبورت على الانترنت ”خلال اليومين المقبلين سنطرح الكثير من الأسئلة وسندرس خياراتنا.

”تعرفون خياراتنا جيداً. تحديد موعد آخر أو إقامة السباق بدون جماهير. حتى بدون جماهير سيكون لدينا الكثير من الناس في الموقع لتنظيم السباق. ماذا يعني حظر التجمعات؟ هل يقصدون 500 أو 3000 أو 5000 شخص.“الشيء المؤكد بالنسبة لي أن سباق فورمولا وان لن يقام في موعده المحدد بحضور عدد كبير من الناس“.

ولم ينطلق موسم فورمولا وان حتى الآن مع إلغاء أو تأجيل تسعة سباقات.