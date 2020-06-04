فورمولا وان - سوتشي جاهزة لاستضافة سباقين متتاليين

وقرر مسؤولو فورمولا وان بالفعل إقامة سباقين متتاليين على حلبة سبيلبرج في النمسا ومثلهما في سيلفرستون البريطانية في تموز/يوليو وآب/أغسطس على الترتيب في جدول مبدئي يتضمن ثمانية سباقات أوروبية.

وسيكون السباق الافتتاحي في النمسا في الخامس من يوليو تموز.

وكان من المقرر أن تستضيف سوتشي، التي أقيمت فيها الألعاب الشتوية 2014، سباق جائزة روسيا الكبرى في 27 سبتمبر أيلول رغم أن هذا التوقيت من الموسم يكتنفه الغموض.

وتملك الحلبة أفضلية نظرا لوجود مطار قريب وأماكن إعاشة كانت تستضيف المشاركين في الأولمبياد على بعد خطوات من الحلبة ويمكن عزلها بسهولة.

وقال منظمو سباق جائزة روسيا الكبرى في بيان إنهم يدرسون عدة خيارات.

وأضافوا ”البنية التحتية في سوتشي وخبرات الجهة المنظمة تسمح لنا بدراسة استضافة سباقين في فورمولا وان.

وتابعوا "لا تزال عطلة نهاية الأسبوع التقليدية للسباق الخيار المفضل ومع ذلك إذا لزم الأمر فإن المنظمين على أتم استعداد لأي مقترح بديل".

وتم إلغاء أربعة سباقات حتى الآن في فورمولا وان وهي أستراليا وموناكو وهولندا وفرنسا بينما تأجلت العديد من السباقات الأخرى.

وتستهدف الخطة الحالية إقامة سباقات في آسيا والأمريكتين بعد أوروبا شريطة أن تسمح الظروف الصحية بذلك قبل أن تنتهي البطولة في الشرق الأوسط في كانون الأول/ديسمبر في أبوظبي.