فورمولا وان: سباق أستراليا على المحك بسبب كورونا

بات مصير سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا وان التي من المقرر أن تنطلق منافستها الجمعة، على المحك بعد انسحاب فريق ماكلارين إثر تسجيل حالية إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد أفراده الخميس.

ومن المقرر أن ينطلق الجمعة موسم 2020 من البطولة تحت عنوان رئيسي هو بحث حامل اللقب البريطاني لويس هاميلتون عن معادلة الرقم القياسي لعدد الألقاب الذي يحمله السائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر (سبعة ألقاب). لكن البريطاني استغرب بنفسه مضي البطولة كما المقرر في ظل المخاوف من تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي باتت منظمة الصحة العالمية تصنّفه وباء عالميا، ويكبّل الأحداث حول العالم.

ومساء الخميس، أفاد مصدر مقرب من الملف وكالة فرانس برس طالباً عدم كشف اسمه، أن إلغاء السباق الافتتاحي للموسم ليس مستبعداً.

وأوضح المصدر أن غالبية المعنيين ببطولة العالم، مثل المنظمين والفرق والاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، عقدوا اجتماعاً مساء الخميس، وأبدوا فيه تحبيذهم لإلغاء السباق الذي تستضيفه حلبة ألبرت بارك في ملبورن.

وحتى الآن، من المقرر أن تنطلق التجارب الحرة ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي (الواحدة فجراً بتوقيت غرينيتش).

وفرض الفيروس نفسه الخميس على السباق، بإعلان ماكلارين انسحابه "بعدما تبين أن فحص أحد أعضاء الفريق لفيروس كورونا كان إيجابياً".

وأضاف "سيخضع الآن للعلاج من قبل سلطات الصحة المحلية".

وكان العضو في ماكلارين واحداً من ثمانية أشخاص خضعوا لفحوص بعدما ظهرت عليهم عوارض الإصابة. وتم الخميس التأكد من أن السبعة الآخرين، وبينهم أربعة في فريق "هاس"، جاءت فحوصاتهم سلبية.

ولم يسلم الجدول المعلن للبطولة حتى الآن من تأثيرات تفشي الفيروس، إذ تم إرجاء سباق جائزة الصين الكبرى الذي كان مقرراً في 19 نيسان/أبريل، بينما سيمنع المشجعون من حضور جائزة البحرين الأسبوع المقبل. لكن هذه الإجراءات تبقى أقل مما اتخذ على صعيد رياضات أخرى.

ومن المقرر أن تضم بطولة الفئة الأولى 22 سباقاً هذا الموسم.

المال هو الملك

وحضر الفيروس في المؤتمر الصحافي الذي عقده سائقون في وقت سابق الخميس، ومنهم بطل العالم هاميلتون.

وعلى رغم اتخاذ إجراءات محدودة للحد من الاختلاط بين السائقين والجمهور بسبب المخاوف من فيروس "كوفيد-19"، أبدى هاميلتون استغرابه لبقاء السباق كأن شيئاً لم يكن.

وقال الأربعاء "أنا متفاجئ فعلاً من أننا هنا. لا أعتقد أنه من العظيم أن نقيم سباقات، لكنني مصاب بالصدمة لجلوسنا هنا جميعنا في هذه الغرفة" المكتظة بالسائقين والصحافيين.

وتابع بشأن الإجراءات التي اتخذت عالمياً، ومنها وقف النشاط الرياضي بالكامل في إيطاليا وتعليق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "يبدو أن العالم تأخر أساساً في التحرك، ورأيتم هذا الصباح قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء الرحلات من وإلى أوروبا، وقف الـ "NBA"، لكن الفورمولا وان مستمرة".

وتابع "هذا مصدر قلق أعتقد بالنسبة للناس هنا (...) الأمر بالتأكيد يثير قلقي"، ورد على سؤال عن سبب إقامة السباق بالقول "المال هو الملك".

وجلس هاميلتون إلى جانب سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات، والأسترالي دانيال ريكياردو سائق رينو.

ورأى فيتل الذي يأمل في طي صفحة الموسم المخيب للآمال الذي اختبره مع فريقه الإيطالي في الموسم الماضي، لاسيما في ظل صعود نجم زميله شارل لوكلير من موناكو "أعتقد أن الاجابة هي أن أحداً لا يمكنه الآن أن يجيب على سؤال حول مدى القدرة على السيطرة على ما يحدث".

وفي تعليقات قبل إعلان الفحص الإيجابي، قال مدير "هاس" غونتر شتاينر رداً على سؤال عما إذا كان يجب إلغاء السباق بحال ثبتت الإصابة بالفيروس "لست خبيراً صحياً لذا لا يمكنني التعليق على ذلك".