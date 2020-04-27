العربية
English
آخر الأحداث
فورمولا 1

فورمولا واحد: البرنامج المعدل عقب إلغاء سباق جائزة فرنسا الكبرى

من قبل

في ما يلي البرنامج المعدل لموسم سباقات الفورمولا واحد عقب إلغاء سباق جائزة فرنسا الكبرى:

Reuters

 

  • 15 آذار/مارس: سباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن (ألغي)
  • 22 آذار/مارس: سباق جائزة البحرين الكبرى في صخير (تأجل)
  • 5 نيسان/أبريل: سباق جائزة فيتنام الكبرى في هانوي (تأجل)
  • 19 نيسان/أبريل: سباق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي (تأجل)
  • 3 أيار/مايو: سباق جائزة هولندا الكبرى في تسانفورت (تأجل)
  • 10 أيار/مايو: سباق جائزة اسبانيا الكبرى في برشلونة (تأجل)
  • 24 أيار/مايو: سباق جائزة موناكو الكبرى في موناكو (ألغي)
  • 7 حزيران/يونيو: سباق جائزة أذربيجان الكبرى في باكو (تأجل)
  • 14 حزيران/يونيو: سباق جائزة كندا الكبرى في مونتريال (تأجل)
  • 28 حزيران/يونيو: سباق جائزة فرنسا الكبرى في لو كاستيليه (ألغي)
  • 5 تموز/يوليو: سباق جائزة النمسا في سبيلبرغ
  • 19 تموز/يوليو: سباق جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون
  • 2 آب/أغسطس: سباق جائزة المجر الكبرى في بودابست
  • 30 آب/أغسطس: سباق جائزة بلجيكا الكبرى في سبا فرانكورشان
  • 6 أيلول/سبتمبر: سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونتسا
  • 20 أيلول/سبتمبر: سباق جائزة سنغافورة في مارينا باي
  • 27 أيلول/سبتمبر: سباق جائزة روسيا الكبرى في سوتشي
  • 11 تشرين الأول/أكتوبر: سباق جائزة اليابان الكبرى في سوزاكا
  • 25 تشرين الأول/أكتوبر: سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن
  • الأول من تشرين الثاني/نوفمبر: سباق جائزة المكسيك الكبرى في مكسيكو سيتي
  • 15 تشرين الثاني/نوفمبر: سباق جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو
  • 29 تشرين الثاني/نوفمبر: سباق جائزة أبو ظبي الكبرى في ياس مارينا           
السابق فورمولا واحد: جائزة بريطانيا ا
اقرأ
فورمولا واحد: جائزة بريطانيا الكبرى في موعدها بدون جمهور
التالي

آخر الأحداث