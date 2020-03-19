أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد الخميس إلغاء جائزة موناكو الكبرى وإرجاء جائزتي هولندا وإسبانيا، والتي كانت كلها مقررة في أيار/مايو، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، ما يضع موعد انطلاق نسخة العام 2020 من البطولة في المجهول.

وأفاد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) بداية انه "بسبب التفشي العالمي المستمر لـ+كوفيد-19+، وبعد نقاشات مع بطولة العالم للفورمولا واحد والمروجين الثلاثة (للسباقات المذكورة)، تم اليوم التأكيد ان جائزة هولندا الكبرى وجائزة إسبانيا الكبرى وجائزة موناكو الكبرى، سيتم إرجاؤها".

وأشارت بطولة العالم الى "تجميد" السباقات في ظل "الوضع الراهن لفيروس كورونا المستجد"، وذلك "لضمان صحة وسلامة الفرق المسافِرة، المشاركين في البطولة، والمشجعين، وهذه تبقى أولوية بالنسبة إلينا".

لكن المنظمين عادوا في وقت لاحق وأعلنوا إلغاء جائزة موناكو التي تعد من أشهر مراحل البطولة وأكثرها جذبا للأنظار، وذلك بقرار من منظميها المحليين. وأوضح بيان صادر عن بطولة العالم "للمرة الأولى منذ العام 1954، لن تردد شوارع موناكو صدى سيارات الفورمولا واحد، بعدما أعلن نادي موناكو للسيارات إلغاء نسخة هذا العام من جائزة موناكو الكبرى".

وأوضح النادي في بيان ان الإلغاء يعود الى ظروف فيروس كورونا "ومسار تطوره غير المعروف، ونقص الإدراك بشأن تأثيره على بطولة العالم للفورمولا واحد 2020" وما يرتبط بذلك لجهة تحضيرات الفرق وإجراءات العزل الصحي وقيود السفر والحاجة لتجنيد نحو 1500 متطوع لتنظيم السباق الذي يقام في شوارع الإمارة الواقعة في جنوب فرنسا، ويخط مساره بين معالمها الشهيرة مثل الكازينو ومرفأ اليخوت الفخمة.

وأضاف "لن تكون إقامة السباق ممكنة في هذه الظروف"، علما بأن الإلغاء أتى بعيد إعلان إصابة أمير موناكو ألبير الثاني بفيروس "كوفيد-19".

وكان من المقرر ان تقام جائزة هولندا الكبرى بين الأول من أيار/مايو والثالث منه (وذلك في عودتها الى بطولة العالم للمرة الأولى منذ العام 1985)، على ان تليها جائزة إسبانيا (بين الثامن من أيار/مايو و10 منه)، وأخيرا جائزة موناكو الكبرى (بين 21 أيار/مايو و24 منه).

البطولة تنطلق متى تصبح آمنة -وحتى الآن، يبقى السباق الأول المدرج في موعده على جدول بطولة العالم، هو جائزة أذربيجان الكبرى (بين الخامس من حزيران/يونيو والسابع منه)، علما بأنه كان مقررا ان يكون المرحلة التاسعة من البطولة.

لكن المنظمين لم يتطرقوا في إعلانهم اليوم لموعد استئناف البطولة، واكتفوا بالقول "يتوقع فيا وبطولة العالم للفورمولا واحد بدء موسم بطولة العالم 2020 بمجرد ان يصبح من الآمن القيام بذلك بعد أيار/مايو، وسيواصلان مراقبة وضع فيروس +كوفيد-19+ بشكل مستمر".

وفرض الفيروس تأثيره بقوة على عالم سباقات الفئة الأولى، كما فعل في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، والتي أصبحت في وضع شلل شبه كامل في ظل إجراءات الحد من تفشي "كوفيد-19" الذي أودى حتى الخميس بحياة أكثر من تسعة آلاف شخص.

وكان من المقرر ان يبدأ موسم 2020 لبطولة العالم للفورمولا واحد منتصف آذار/مارس بجائزة أستراليا الكبرى على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن. لكن المخاوف العالمية من تفشي الفيروس وانسحاب فريق ماكلارين بعد ثبوت إصابة أحد أفراده، دفعوا الى إلغاء السباق الأسترالي، ولاحقا إرجاء جائزتي البحرين وفيتنام.

وانضم السباقان الأخيران الى جائزة الصين التي كان قد تم الإعلان عن إرجائها سابقا بعد ظهور الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية، ما أرجأ عمليا انطلاق الموسم من آذار/مارس الى أيار/مايو، قبل ان يتأخر بشكل إضافي تبعا للقرار المتخذ اليوم.

وكان منظمو بطولة العالم قد أعلنوا الأربعاء تقديم موعد الإجازة الصيفية السنوية وتمديد فترتها، لتعويض تأخير انطلاق الموسم.

وأكد المنظمون ان "فترة الإجازة الصيفية تم تقديمها وإطالة مدتها في ظل تفشي فيروس كورونا"، موضحين ان هذه الفترة "التي عادة ما تكون لأسبوعين في آب/أغسطس (...) نقلت الى آذار/مارس ونيسان/أبريل".

وباتت فترة الإجازة التي يمنع فيها على الفرق إجراء أي اختبارات، 21 يوما بدلا من أسبوعين. ومن المفترض ان يجمّد ذلك عمل الفرق في هذه الفترة في ظل القيود العالمية المفروضة للحد من تفشي الوباء واضطرار بعضها لفرض حجر صحي كامل على أفرادها، ويسمح في الوقت عينه بإعادة جدولة سباقات مؤجلة ونقل موعدها الى الصيف.