فورمولا واحد: إرجاء سباقات هولندا وإسبانيا وموناكو

أعلن منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد الخميس إرجاء ثلاثة سباقات إضافية كانت مقررة بدءا من أيار/مايو المقبل، وهي الجوائز الكبرى لهولندا وإسبانيا وموناكو، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) انه "بسبب التفشي العالمي المستمر لـ+كوفيد-19+، وبعد نقاشات مع بطولة العالم للفورمولا واحد والمروجين الثلاثة (للسباقات المذكورة)، تم اليوم التأكيد ان جائزة هولندا الكبرى وجائزة إسبانيا الكبرى وجائزة موناكو الكبرى، سيتم إرجاؤها".

وكانت هذه السباقات مقررة بين مطلع أيار/مايو المقبل وأواخره، لتتسع بذلك رقعة تأثير الوباء على بطولة العالم للفئة الأولى، بعد إلغاء السباق الافتتاحي في أستراليا، وإرجاء المراحل الثلاث اللاحقة (البحرين وفيتنام والصين).



