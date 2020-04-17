فورمولان وان - تغييرات كبيرة للسماح بانطلاق الموسم

وتم تمديد الحظر المفروض على التجمعات والفعاليات الجماهيرية في أنحاء أوروبا إلى يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين رغم أن بعض الدول بدأت في تخفيف قيود العزل العام الصارمة التي تسببت في توقف النشاط الرياضي.

ولم ينطلق موسم فورمولا وان مع تأجيل سبعة سباقات حتى الآن ويتحدث منظمون عن احتمال تقليص الجدول وامتداده للعام المقبل.

وقال روس براون مدير إدارة رياضة المحركات في بطولة فورمولا وان هذا الشهر ”ندرس الخيارات اللوجستية لإقامة سباق خلف أبواب مغلقة. كيف سننقل المشاركين إلى هناك؟ كيف نحميهم؟ كيف نجعل الأجواء آمنة؟ يتم دراسة كل الافكار“.

وقد يعني هذا تخصيص بعض الحلبات الأوروبية الدائمة مثل سيلفرستون في بريطانيا ورد بول رينج في النمسا وكتالونيا في اسبانيا ولو كاستوليه في فرنسا وهانجارورينج قرب بودابست لاستضافة أكثر من سباق دون جماهير.

وقال فيرنر كوغلر وزير الرياضة ونائب المستشار النمساوي إن حكومة بلاده لا تمانع في إقامة سباق جائزة النمسا الكبرى للسيارات دون حضور مشجعين اذا تم رفع القيود على السفر مع وجود ضمانات للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين.

وقال كريستيان هورنر رئيس رد بول إن حلبة سبيلبرغ المملوكة لشركة مشروبات الطاقة جاهزة تماماً لاستضافة سباقات.

وأبلغ هورنر شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية ”يمكن أن تكون جاهزة في فترة قصيرة جداً لتلبية معايير الاتحاد الدولي للسيارات. لذا فإنّ إقامة سباق هناك دون جماهير خيار يسهل تحقيقه“.