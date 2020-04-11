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دوري أبطال أوروبا
فورمولا 1

فريق هاس يحيل موظفيه إلى البطالة الجزئية

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حذا هاس حذو عدد من الفرق الأخرى المشاركة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان، بإحالة غالبية موظفيه إلى البطالة الجزئية نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي أخر انطلاق الموسم الجديد وأحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم.

AFP

وقال الموقع الرسمي للفورمولا وان أن هاس أحال غالبية موظفيه العاملين بمقره في المملكة المتحدة إلى البطالة الجزئية، لينضم بذلك إلى فرق ماكلارين، وليامس، رايسينغ بوينت ورينو في اتخاذ هذا الإجراء الذي لا يطال بالتأكيد سائقيه الفرنسي رومان غروجان والدنماركي كيفن ماغنوسون، لكنهما وافقا على خفض راتبيهما بحسب ما كشف متحدث باسم الفريق للموقع.

ويتيح الإجراء في بريطانيا الاستفادة من خطط الدعم الحكومية لدفع نسبة من رواتب الموظفين، في ظل الصعوبات المالية الراهنة جراء توقف المنافسات الرياضية بشكل شبه كامل في مختلف أنحاء العالم.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الشهر الماضي انها ستدفع 80 بالمئة من رواتب الموظفين الذين يضعهم صاحب العمل في إجازة، على أن تغطي لغاية 2500 جنيه استرليني (2846 يورو) شهرياً في محاولة منها لمساعدة الشركات على عدم الاستغناء عن موظفيها خلال الأزمة الراهنة.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم 2020 منتصف آذار/مارس الماضي في جائزة أستراليا الكبرى. لكن المراحل التسعة الأولى من الموسم ألغيت (أستراليا وموناكو)، أو أُرجئت إلى أجل غير محدد (البحرين، الصين، فيتنام، هولندا، إسبانيا، أذربيجان وكندا).

وبات سباق جائزة فرنسا الكبرى في 28 حزيران/يونيو المقبل على حلبة بول ريكار، الأول الذي لا يزال مدرجاً على روزنامة بطولة العالم.

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