فريق فيراري يقرر إعادة هيكلته لتحسين الأداء

واحتل أقدم وأكثر الفرق نجاحاً في تاريخ فورمولا 1 المركز الثاني العام الماضي لكنه بات يحتل الآن المركز الخامس.

وقال فيراري، الذي يدافع عن ألوانه السائقان سيباستيان فيتل وشارل لوكلير في بيان، إن الفريق قرر تبسيط الهيكل الإداري لتسهيل عملية صنع القرار مع منح رؤساء كل إدارة "السلطات اللازمة لتحقيق أهدافهم".

وقال فيراري إن إنريكو كارديلي سيقود إدارة جديدة لتطوير الأداء.



وستبقى المناصب الأخرى دون تغيير حيث يشرف إنريكو جوالتيري على وحدة الطاقة وسيستمر لوران ميكيز مديرا رياضيا وسيقود سيموني ريستا قطاع التصميم.

وقال ماتيا بينوتو رئيس فيراري "أجرينا تغييرات على الإدارة الفنية في الفريق لتسريع وتيرة تطوير السيارة".

وتابع "يحتاج الفريق لتغيير طريقة عمله لتحديد مسؤوليات كل فرد مع الإبقاء على الثقة في المواهب الموجودة في الإدارة الفنية".

ولم يفز فيراري بلقب للسائقين منذ فعلها كيمي رايكونن في 2007 بينما كان خر لقب للصانعين في 2008.

وسيرحل فيتل، بطل العالم أربع مرات مع رد بول، عن فيراري في نهاية العام الجاري ليعتمد الفريق الايطالي على لوكلير القادم من موناكو في المستقبل.

