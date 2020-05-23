فرق فورمولا واحد توافق على تقليص سقف التكاليف

ومع تعذّر انطلاق موسم 2020 وإلغاء أو إرجاء 10 سباقات من 22 حتى الآن، لم تتردد الفرق العشرة في التوصل الى اتفاق.

وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن الفرق صوتت الى تخفيض سقف الميزانية للعام 2021 بمبلغ 30 مليون دولار لتصل الى 145 مليون دولار، على أن تصل الى 140 مليون في العام 2022 و135 مليون للفترة بين 2023 و2025.

وستنتظر الفرق موافقة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بشكل رسمي على قرارها الاسبوع المقبل.

وتم تحديد سقف الانفاق للموسم المقبل بداية بقيمة 175 مليون دولار من أجل رفع مستوى المنافسة. الا انه بعد تعذر انطلاق الموسم بسبب الجائحة، بدأت المشاورات مع فيا بشأن تخفيض المبلغ.

وحذر المدير الرياضي لبطولة العام للفورمولا واحد البريطاني روس براون في وقت سابق من هذا الشهر من "مأساة" في حال اضطرت بعض الفرق للرحيل عن البطولة.

وقال "بات من الواضح جدا، من خلال الأحاديث مع إدارات الفرق أن الرسالة واضحة. علينا خفض التكاليف وخفض سقف الانفاق...إذا خسرنا بعض الفرق في هذه الفترة ستكون مأساة".

وأكد المدير الفني السابق لفيراري ومدير فريق مرسيدس سابقا "سيكون هناك انصافا أكثر في الجوائز المالية في الاتفاق الجديد. ستكون حال الفرق متوسطة المستوى أفضل (من قبل) لناحية حصتها من الجوائز المالية".

وتابع "لذا فريق متوسط المستوى سيكون قادرا على الصعود على منصة التتويج او ربما تحقيق الانتصارات، وبالتالي تحقيق أرباح صغيرة. إذا نجحنا في تحقيق ذلك، سيكون لدينا مستقبل مستدام".

ويأمل منظمو بطولة العالم أن يطلقوا الموسم في جائرة النمسا الكبرى في الخامس من تموز/يوليو خلف أبواب موصدة، يليه سباق آخر على حلبة "ريد بول" الأسبوع التالي.