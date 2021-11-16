غوانيو المنضم إلى ألفا روميو أوّل سائق صيني في تاريخ الفورمولا 1

وسيزامل غوانيو، ابن الـ 22 عاماً والذي يخوض منافسات بطولة سباقات فورمولا 2 هذا الموسم، الفنلندي فالتيري بوتاس القادم من مرسيدس بعد خمسة أعوام مع فريق "الأسهم الفضية" ليحل بدلاً من مواطنه كيمي رايكونن الذي كان أعلن في وقت سابق من العام الحالي اعتزاله سباقات الفئة الأولى.

أثنى ألفا روميو في بيان على سائقه الجديد قائلاً "هو رائد سيكتب صفحة محورية من تاريخ رياضة السيارات في بلاده".

وسيخلف غوانيو، السائق الآخر الإيطالي أنتونيو جوفيناتسي الذي كان أعلن ألفا روميو أنه سيغادر صفوفه مع نهاية البطولة الحالية.

نقل فريق ألفا روميو عن غوانيو الذي تابع دروسه في بريطانيا قوله "حلمت منذ صغري بأن أتسلق عالياً بقدر ما أستطيع، في رياضة أشعر بشغف تجاهها والآن أصبح الحلم حقيقة".

وتابع "إنه لشرف لي أن أبدأ مسيرتي في سباقات الفورمولا 1 مع فريق مبدع، فريق قدّم الكثير من المواهب الشابة إلى الفورمولا 1 في الماضي. الآن أصبح الحلم حقيقة".

وأضاف غوانيو "أنّ تكون أول سائق صيني في الفورمولا 1، فذلك يعدّ إنجازاً كبيراً في تاريخ رياضة السيارات الصينية".

وختم "أعلم أن الكثير من الآمال ستقع عليّ، وكما هي الحال دائمًا، سأعتبر هذا دافعًا لأصبح أفضل وتحقيق المزيد".