صدارة لبوتاس وثنائية لمرسيدس عند الانطلاق

وسيكون ثنائي مرسيدس على الخط الأول لانطلاق سباق حلبة شنغهاي، والذي يحمل الرقم 1000 في تاريخ بطولة العالم للفئة الأولى، متقدمَين على ثنائي فريق فيراري، الألماني سيباستيان فيتل الذي حلّ ثالثاً، وزميله شارل لوكلير من موناكو الرابع.

وواصل الفنلندي بوتاس فرض حضوره في بطولة 2019، إذ يتصدر الترتيب العام للسائق مع 44 نقطة بعد فوزه في السباق الافتتاحي في أستراليا وحلوله ثانياً في المرحلة الثانية على حلبة صخير في البحرين، بفارق نقطة واحدة عن هاميلتون الفائز في السباق الماضي.

وحقّق بوتاس أسرع زمن في التجارب الرسمية مع 1:31,547 دقيقة، متقدماً على زميله هاميلتون بطل العالم خمس مرات بفارق 0,023 ثانية، وبفارق 0,301 ثانية عن فيتل.

وقال بوتاس "السيارة كانت جيدة جداً حتى الآن في عطلة نهاية الأسبوع ولويس تحسن كثيراً أيضاً في التجارب، كانت المنافسة متقاربة جداً".

وبتصدره الانطلاق، أكمل بوتاس سلسلة أداء إيجابي بدأه في التجارب الحرة، اذ حقق أسرع وقت في الجولة الثانية الجمعة، وأفضل وقت أيضاً في الجولة الثالثة التي أقيمت صباح السبت قبل التجارب الرسمية.