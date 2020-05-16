شكوك حول إقامة جائزة سنغافورة الكبرى

وتخطط فورمولا وان لبدء الموسم المؤجل في تموز/يوليو المقبل بإقامة سباقات في النمسا وبريطانيا خلف أبواب مغلقة في ظل استمرار أزمة فيروس كوفيد-19 سريع الانتشار.

لكن البطولة لم تستبعد بعد إمكانية عودة الجمهور للحلبات في وقت لاحق من العام الحالي.

ونقلت صحيفة ذا ستريتس تايمز الصادرة في سنغافورة في عددها اليوم السبت عن مروجي السباق انهم يجرون حوارا مفتوحا مع البطولة لكنهم أكدوا أنه "من غير الممكن إقامة السباق خلف أبواب مغلقة."

وقال متحدث باسم المروجين "على رأس الأولويات تأتي دوما سلامة وصحة مشجعينا والمتطوعين وجميع مواطني سنغافورة."

وأضاف المتحدث "أي عمل في العادة يتطلب انجازه ثلاثة أشهر وهذا سيعتمد على مدى إمكانية القيام بمثل هذه الأنشطة في ظل الإجراءات الحكومية المطبقة حالياً."

وفي سباق سنغافورة في العام الماضي شاهد السباق نحو 268 ألف شخص على مدار الأيام الثلاثة بينما بلغت نسبة الأجانب في هذا الرقم 40 في المئة.

وبعد إلغاء ثلاثة سباقات وتأجل سبعة سباقات أخرى لم تكشف بعد فورمولا وان عن برنامج سباقاتها المعدل رغم ظهور بعض نسخ لبرامج غير رسمية على الإنترنت لم تتضمن سباق سنغافورة.

وبلغ عدد الإصابات في سنغافورة بفيروس كوفيد-19 نحو 27 ألف حالة وهي النسبة الأعلى على مستوى سيا بالنسبة لعدد السكان.

وفرضت حكومة سنغافورة إجراءات عزل واغلاق على مستوى البلاد من المقرر أن تستمر حتى أول حزيران/يونيو المقبل.

