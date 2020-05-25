سيلفرستون تطلب من الحكومة توضيحاً بشأن الحجر الصحي

وشدد مدير الحلبة الشهيرة ستوارت برينغل على ان الموعد المتوقع للسباقين في تموز/يوليو، قابل للتأجيل الى آب/أغسطس، لكن ذلك يتطلب توضيحات حكومية بشأن الإجراءات، متحدثا عن "تقدم" لم يكتمل بعد.

وتلقت آمال منظمي البطولة نكسة الأسبوع الماضي، مع رفض حكومة رئيس الوزراء بوريس جونون منح الرياضات الاحترافية استثناء من الحجر الصحي لمدة 14 يوما، والذي ستفرضه على الآتين الى البلاد اعتبارا من الثامن من حزيران/يونيو.

ولم يتمكن منظمو بطولة العالم حتى الآن من اطلاق موسم 2020 بسبب "كوفيد-19"، حيث لاقت الجوائز العشر الأولى التي كانت مقررة، مصير الالغاء أو التأجيل الى موعد لم يحدد بعد.

ويأمل المنظمون في انطلاق الموسم من النمسا على حلبة "ريد بول رينغ" في الخامس من تموز/يوليو من دون جمهور، على ان يقام سباق ثانٍ على الحلبة نفسها في الأسبوع التالي. وبعد ذلك، يأمل المنظمون في إقامة سباقين متتاليين أيضا في سيلفرستون.

وقال برينغل في مقابلة مع شبكة "سكاي" البريطانية اليوم "مواعيدنا الأساسية هي بين منتصف وأواخر تموز/يوليو، لكننا نبدي مرونة بشأن آب/أغسطس. لا أعتقد ان تحديد الموعد سيكون مشكلة".

لكنه اعتبر ان "ما نحتاج اليه هو الضوء الأخضر من الحكومة وهذا سيتطلب وقتا. الفورمولا واحد كبطولة بحاجة الى هذا الاستثناء" من الحجر الصحي الالزامي.

وتابع "بالنسبة الى سيلفرستون، يمكننا على الأرجح ان نرجئ (السباقين) الى آب/أغسطس، لكن من الأساسي ان يكون ثمة وضوح بشأن وضع الحجر الصحي قبل ذلك".

ولسبعة من الفرق العشرة المشاركة في بطولة الفئة الأولى مقرات في المملكة المتحدة، الا ان العديد من أفرادها والسائقين يقيمون خارجها، ما سيضطرهم للخضوع للحجر كلما عادوا لمقراتهم. وسيكون الأمر مماثلا للفرق التي يتوجب سفر كل أفرادها الى بريطانيا للتسابق.

وسبق لمنظمي البطولة ان طلبوا اعفاء الفورمولا واحد من الحجر الصحي، معتبرين ان الابقاء عليه سيجعل "من المستحيل" إقامة جائزة بريطانيا الكبرى هذا العام، بحسب ما أفاد متحدث باسم البطولة وكالة فرانس برس.

وأوضح "سوف نسافر إلى المملكة المتحدة على متن طائرات خاصة بفرق الفورمولا واحد، وسيتم اختبار جميع الموظفين مما يجعل الحجر الصحي غير ضروري على الإطلاق (...)عودة رياضة النخبة على شاشات التلفزة، تلزمها توفير بعض الإعفاءات".

وعلى رغم عدم نيل ذلك حتى الآن، أبقى برينغل على تفاؤله، مؤكدا ان مسؤولي الحلبة لا يزالون "على تواصل مع الحكومة"، وان هذه المشاورات تحقق "تقدما".

وتابع "سيحتاج الأمر الى أسابيع لتصبح الصورة واضحة، لكنني أشعر بأننا نسير في الاتجاه الصحيح".