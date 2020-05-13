ساينز خلفاً لفيتل في فيراري والإعلان قريب جداً (تقارير)

وأعلن الفريق الإيطالي وفيتل بطل العالم أربع مرات (2010-2013)، الثلاثاء افتراق سبيلهما في نهاية موسم 2020 الذي لم ينطلق بعد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقارير تلفزيونية في بريطانية، أن المفاوضات بين فيراري وساينز سائق فريق ماكلارين حالياً، وصلت إلى مراحل متقدمة، وقد يتم الإعلان الرسمي عن التحاقه بـ"سكوديريا" قبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأعلن فيراري وفيتل الثلاثاء أن مسيرة الأخير مع الفريق ستنتهي هذا العام بعد انتفاء "الرغبة المشتركة" بمواصلة المشوار، دون أن يتم كشف هوية السائق الذي سيخلفه.

لكن اسم ساينز طُرِحَ في الساعات الأخيرة كخلف محتمل لفيتل الذي دافع عن ألوان فيراري بدءاً من موسم 2015.

وأكدت التقارير الأربعاء أن فيراري سيعلن في الأيام القليلة المقبلة تعاقده مع الإسباني الذي ينتهي عقده مع ماكلارين بختام الموسم الحالي.

إلى ذلك، أشارت بعض الصحف الى أن بديل ساينز مع ماكلارين سيكون الأسترالي دانيال ريكياردو الذي ينهي هذا الموسم أيضاً، عقد العامين مع فريق رينو الفرنسي.

وسيكون انضمام ساينز الى فيراري للقيادة بجانب شارل لوكلير من موناكو خطوة غير متوقعة، لاسيما وأن سجل السائق الإسباني البالغ من العمر 25 عاماً متواضع في سباقات الفئة الأولى، حيث بدأ مشواره عام 2015 في فريق تورو روسو إلى جانب نجم ريد بول الحالي الهولندي ماكس فيرشتابن.