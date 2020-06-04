سائقا مرسيدس يعودان إلى الحلبة من الأسبوع المقبل

عودة هاميلتون وبوتاس تأتي من خلال إجراء تجارب ليومين على حلبة سيلفرستون البريطانية استعداداً لبداية الموسم الذي تأجلت انطلاقته بسبب فيروس كورونا.

وقال الفريق الألماني في حسابه على تويتر "سنعود إلى الحلبة الأسبوع المقبل" مع هاشتاغ "سيلفرستون"، موضحاً "فالتيري (الثلاثاء) ولويس (الأربعاء) سيقودان مرسيدس 2018 "دبليو 09" في يومي تجارب حيث يختبر الفريق البروتوكولات (الصحية) قبل العودة إلى التسابق في النمسا الشهر المقبل".

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات بطولة العالم منتصف آذار/مارس الماضي في جائزة أستراليا الكبرى، لكن بدء تفشي "كوفيد-19" دفع إلى إلغاء منافسات الجائزة الكبرى قبل ساعات من انطلاق تجاربها الحرة.

ولاقت السباقات العشرة الأولى التي كانت مقررة في البطولة، مصير الإلغاء أو التأجيل إلى موعد غير محدد.

وبحسب الجدول الجديد للبطولة الذي نشره المنظمون الثلاثاء وتناول السباقات الثمانية الأولى فقط، ستستضيف النمسا سباقين متتاليين في الخامس من تموز/يوليو و12 منه، قبل سباق جائزة المجر في 19 منه، وسباقين متتاليين على حلبة سيلفرستون البريطانية في الثاني من آب/أغسطس والتاسع منه، إسبانيا في 16 منه، بلجيكا في 30 منه، وإيطاليا في السادس من أيلول/سبتمبر.

وأعطت الحكومة النمساوية السبت الماضي الضوء الأخضر لانطلاق الموسم، بإجازة إقامة سباقين متتاليين في أوائل تموز/يوليو، خلف أبواب موصدة على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ، وذلك بعدما قدم المنظمون "خطة سلامة آمنة كاملة واحترافية".

وشددت وزارة الصحة المحلية على ان "العنصر الأساسي سيكون التنسيق الوثيق بين المنظمين والسلطات الصحية الاقليمية والمحلية".

كما جاء نشر الجدول الجديد بعد أيام من تقارير صحافية إنكليزية، عن قرار السلطات المحلية إعفاء الرياضيين من الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوماً لدى دخولهم البلاد.

وكانت هذه النقطة مثار أخذ ورد في الآونة الأخيرة، مع مطالبة منظمي السباق البريطاني بإعفاء المشاركين فيه منها لتسهيل التمكن من إقامته.

وكان من المقرر أن تكون بطولة الموسم الحالي الأطول من حيث عدد السباقات (22). لكن التخبط الذي أصاب الجدول بسبب فيروس كورونا، سيدفع الى اختصارها بالتأكيد.

ويأمل المنظمون في إقامة ما بين 15 و18 سباقاً، مع إقامة سباقين متتاليين على الحلبة ذاتها، أو البحث في إقامة سباقات على حلبات غير مدرجة على الجدول الأساسي.

ووضعت سلطات البطولة سلسلة من خمسة إجراءات أساسية سيتم تطبيقها على هامش السباقات للحؤول دون انتقال عدوى الوباء، أهمها: إجراء فحوص دورية لكشف "كوفيد-19" على كل المشاركين، إقامة السباقات من دون جمهور لاسيما في المراحل الأولى، تخفيض "كبير" في عدد أفراد الفرق الذين ينتقلون من بلد الى آخر، السفر بشكل "معزول" عن الآخرين لاسيما من خلال استخدام رحلات جوية خاصة، واعتماد قواعد التباعد الاجتماعي.

ويأمل منظمو البطولة ومجموعة "ليبرتي ميديا" المالكة لحقوقها، في إنقاذ ما تيسّر من الموسم.

وتعتزم المجموعة إقامة السباقات التالية بعد أوروبا، في آسيا وفي القارة الأميركية في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر قبل انهاء الموسم في الخليج وتحديداً في البحرين وأبوظبي في كانون الأول/ديسمبر.

