سائق، أسطورة، رجل أعمال... نيكي لاودا في سطور

في ما يأتي أبرز المحطات في مسيرة بطل العالم السابق للفورمولا وان، النمساوي نيكي لاودا الذي رحل ليل الإثنين عن عمر 70 عاماً، والذي راوحت مسيرته بين القيادة على الحلبات والأعمال الاستثمارية في قطاع الطيران.

1949: أندرياس نيكولاوس لاودا يبصر النور في 22 شباط/فبراير في فيينا.

1968: من دون أن يبلغ والديه المعارضَين لسباقات السيارات، يفوز بأول سباق له على متن سيارة من طراز "ميني".

1971: يتحصل على قرض مصرفي لشراء "مقعد" مع فريق "مارش" الجديد للمشاركة في سباقات الفورمولا 2.

1971: رقي للمشاركة مع فريق "مارش" في سباقات الفئة الأولى، وخاض أول سباق جائزة كبرى له في النمسا في 15 آب/أغسطس.

1973: يتحصل على قرض مصرفي ثانٍ للحصول على فرصة المشاركة مع فريق "بي آر أم".

1974: ينال أكبر فرصة في مسيرته عندما يوصي زميله في "بي آر أم" السويسري كلاي ريغاتسوني، فريق فيراري بالتعاقد معه. في سباقه الأول مع الصانع الإيطالي، يحل ثانياً في جائزة الأرجنتين الكبرى.

1974: الفوز الأول في جائزة كبرى للفورمولا وان، وذلك مع فيراري في إسبانيا في 28 نيسان/أبريل، في رابع سباق له مع الفريق.

1975: سطع نجمه في سباقات الفورمولا وان مع تتويجه بطلاً للعالم للمرة الأولى، في موسم فاز خلاله بخمسة سباقات من 14، وانطلق من المركز الأول على خط الانطلاق تسع مرات.

1976: يعاني من حروق بالغة وضرر في الرئة في حادث خطر على حلبة نوربرغرينغ في ألمانيا أوصله إلى شفير الموت في المستشفى. بأعجوبة، لم يغب سوى عن سباقين في موسم انتهى بتتويج البريطاني جيمس هانت بطلاً للعالم.

1977: يتوج للمرة الثانية بطلاً للعالم مع فيراري، في موسم حضر خلاله بثبات على منصة التتويج، وفاز بسباقين في جنوب إفريقيا وهولندا.

1978: ينضم إلى فريق "برابهام" الذي تعود ملكيته إلى البريطاني بيرني إيكلستون، مقابل راتب سنوي قدّر بنحو مليون دولار.

1979: يعتزل المشاركة في السباقات خلال التجارب الحرة لسباق جائزة كندا الكبرى، متحدثاً عن سئمه من الدوران حول الحلبات.

1979: يؤسس "لاودا إير"، أول شركة تدخله عالم الطيران.

1982: يعود إلى السباقات مع فريق ماكلارين.

1984: يتوج للمرة الثالثة بطلاً للعالم بفارق نصف نقطة فقط عن زميله الفرنسي آلان بروست.

1985: يفوز بالسباق الـ25 في مسيرته وذلك في جائزة هولندا الكبرى، قبل أن يعود إلى اعتزال السباقات بشكل دائم.

1991: طائرة "بوينغ 767" عائدة لشركة الخطوط الجوية "لاودا إير" تتحطم في تايلاند في 26 أيار/مايو، ما يؤدي إلى وفاة كل الأشخاص الـ223 الذين كانوا على متنها.

1993: يعود إلى عالم الفورمولا وان كمستشار لفريق فيراري.

2001-2002: يعين مديراً لفريق جاغوار.

2002: يبيع شركة "لاودا إير" إلى الخطوط الجوية النمساوية.

2004: يؤسس شركة الطيران المنخفضة الكلفة "نيكي"، والتي استحوذت عليها شركة "برلين" بعد سبعة أعوام.

2012: يعين رئيساً غير تنفيذي لفريق مرسيدس ويؤدي دوراً محورياً في ضم البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم الحالي.

2018: يخضع لعملية طارئة لزرع رئة في آب/أغسطس.

2019: توفي ليل 20 أيار/مايو.