رينو يمنح إجازة إجبارية لمعظم العاملين في فريق فورمولا 1 حتى نهاية مايو



وأعلن الفريق أنّ مصنع المحركات الموجود في فيري شاتيون في فرنسا بدأ العمل بدوام جزئي اعتباراً من السادس من أبريل لمدة مؤقتة تستغرق 12 أسبوعاً.

وقال الصانع الفرنسي في بيان: "قرر‭‭ ‬‬فريق رينو لسباقات السيارات التقدم بطلب إلى الحكومة البريطانية لإدراج عامليه ضمن خطة الحكومة للاحتفاظ بالوظائف خلال أزمة فيروس كورونا".

وبموجب الخطة يستطيع العاملون البريطانيون الذين تعطيهم مؤسساتهم إجازات الحصول على 80 بالمئة من أجورهم بحد أقصى 2500 جنيه إسترليني (3085 دولاراً).



وأضاف رينو: "سيأخذ الغالبية العظمى من العاملين في وحدة إينستون في إنكلترا إجازة إجبارية حتى 31 مايو، وسيتم مراجعة الوضع بعدها بناء على آخر المستجدات".



ويمثل السائقان الاسترالي دانييل ريتشياردو والفرنسي إستيبان أوكون فريق رينو في بطولة فورمولا 1.



وأعلنت ثلاثة فرق أخرى مقرها بريطانيا وهي مكلارين ووليامز وريسنغ بوينت منح إجازات إجبارية للموظفين كما وافق السائقون على خفض رواتبهم.