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دوري أبطال أوروبا
فورمولا 1

ريتشياردو ينتقد "فورمولا 1" بسبب طريقة عرض حادث غروجان

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انتقد الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق فريق رينو أسلوب تغطية الحادث الذي تعرّض له الفرنسي رومان غروجان خلال سباق جائزة البحرين الكبرى أمس الأحد قائلاً إنّه شعر بالاشمئزاز بسبب الطريقة "الهوليودية" في التعامل مع الحادث وإعادة بث صور الحريق مراراً وتكراراً بينما انتظر السائقون استئناف السباق.

AFP


ونجا غروجان سائق فريق هاس من الموت بأعجوبة عندما انقسمت سيارته إلى نصفين واشتعلت فيها النيران واخترقت الحواجز المعدنية بعد بدء السباق مباشرة عقب احتكاكه بسيارة دانييل كفيات سائق ألفا تاوري.

وقال ريتشياردو: "أشعر الاشمئزاز وخيبة الأمل من تصرف فورمولا 1 لقيامها بإعادة بث صور الحادث مراراً وتكراراً وصور انشطار السيارة إلى نصفين".

وتابع: "لماذا يعرضون علينا هذا؟ نحن في سباق مع الوقت، وشاهدت أسرته كل ذلك وكذلك جميع أسرنا، هذا ظلم حقاً وليس من المتعة في شيء".

وأضاف السائق الأسترالي: "عرض الحادث بالطريقة الهوليودية ليس لطيفاً، كان من الأفضل عرض ذلك في اليوم التالي وليس في نفس اليوم".

وردّ متحدث باسم فورمولا 1 على ذلك قائلا إنهم فعلوا ذلك عملاً بالإجراءات الثابتة والمعترف بها في مثل هذه المواقف وذلك بعد تأكيد مشرفي السباق أن السائق نجا من الحادث.

وقال فريق هاس إن غروجان سيمضي الليلة في المستشفى بعد إصابته بحروق في اليدين.

وقال توتو فولف رئيس فريق مرسيدس إنّ الصور كانت بالفعل مخيفة لكن في نفس الوقت: "على المنظمة التصرف بشفافية حتى لا يقوم طرف آخر ببث الصور خارج نطاق سيطرتها".

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