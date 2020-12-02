راسل يحل بدلاً من هاميلتون المصاب بكورونا

سيحلّ سائق وليامس البريطاني جورج راسل (22 عاما) بدلا من مواطنه لويس هاميلتون (مرسيدس) المصاب بفيروس كورونا المستجد في جائزة صخير الكبرى، المرحلة السادسة عشرة قبل الأخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة الأحد المقبل في البحرين، كما أعلنت الحظيرتان الأربعاء.

بدوره، سيحل البريطاني جاك ايتكن بدلا من راسل في وليامس خلال فترة إعارة الأخير الى مرسيدس، ليخوض الأول باكورة سباقاته في فورمولا واحد.

ولجأت مرسيدس الى خيار الخبرة من خلال استعارة راسل بدل خيار سائقها الرديف البلجيكي ستوفل فاندوورن الذي لم يخض أي سباق في فورمولا واحد منذ عام 2018.

ويحتل راسل المركز الحادي والعشرين الأخير في ترتيب السائقين دون أي نقطة هذا الموسم.

وشرح مدير فريق مرسيدس توتو وولف قرار فريقه بقوله "ليس من السهل على جورج القيام بعملية الانتقال من وليامس الى مرسيدس، لكنه جاهز لخوض السباقات ويملك خبرة استعمال الإطارات مع الجيل الجديد من هذه السيارات".

أما راسل فقال "لا أحد يستطيع الحلول مكان لويس لكني سأبذل قصارى جهدي عندما أجلس خلف مقود سيارته. أتطلع قدما لكي استغل هذه الفرصة والقيادة على الحلبة هذا الأسبوع".

وسيصبح راسل ثالث بريطاني في التاريخ يدافع عن ألوان مرسيديس بعد هاميلتون وستيرلينغ موس.

وكان راسل أحد أفراد برنامج مرسيدس بنز للشباب منذ عام 2017 وتوج بطلا لسلسلة فورمولا 3 قبل أن يكرر الأمر في فئة فورمولا 2 في العالم التالي.

وكان هاميلتون الذي توج بطلا للعالم للمرة السابعة معادلا رقم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر الشهر الماضي، أحرز المركز الأول في السباق الأول في البحرين الأحد الماضي قبل ان يتم الكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.