رئيس فيراري يعترف بعدم قدرة فريقه على المنافسة

اعترف رئيس فريق فيراري جون إلكان الثلاثاء أن السيارة المشاركة في بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد غير قادرة على المنافسة بعد بداية سيئة لموسم 2020 ما جعل الفريق متخلفا في الترتيب عن منافسه مرسيدس المهيمن في السنوات الأخيرة بشكل كبير.

وقال إلكان في مقابلة مع صحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية "هذا العام، نحن لسنا منافسين بسبب مجموعة من الأخطاء في تصميم السيارة".

وأضاف "عانينا من مجموعة من نقاط الضعف في الهيكل موجودة منذ فترة طويلة خاصة في الديناميكية الهوائية. كما فقدنا قوة المحرك. والحقيقة هي أن سيارتنا ليست تنافسية. وقد رأينا ذلك على الحلبة وسنرى ذلك مجددا".

واحتل سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو مطلع الشهر الحالي المركز الثاني في سباق جائزة النمسا الكبرى، الأول في الموسم الذي تأخر انطلاقه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن بدا واضحا جدا أن سيارة الـ"سكوديريا" تواجه مشاكل فعليا.

واصطدم لوكلير بزميله الألماني سيباستيان فيتل في اللفة الاولى لسباق جائزة ستيريا الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم، ليخرجا سويا من السباق، قبل ان يتفوق عليهما سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العام بلفة واحدة في سباق جائزة المجر الكبرى قبل عشرة ايام.

وأنهى فيتل حامل لقب بطولة العالم أربع مرات سابقا سباق المجر على حلبة هنغارورينغ في المركز السادس، في حين حل لوكلير في المركز الحادي عشر، ما أجبر مدير الفريق ماتيا بينوتو على الاعتراف بأنه لم يفاجأ بعد أن أدرك في اختبار السيارة خلال فترة الاستعدادات للموسم أن "اس اف 1000" أبطأ مما كان متوقعا لها.

وحقق لوكلير 18 نقطة في السباقات الثلاثة، ويتخلف بفارق كبير عن هاميلتون المتصدر برصيد 63 نقطة، في حين يملك فيتل تسع نقاط فقط.

ويغيب لقب بطولة العالم للسائقين عن الفريق الإيطالي منذ عام 2007، ولقب الصانعين بعدها بعام واحد، لكن إلكان، رئيس شركة فيات-كرايسلر وحفيد جاني أنييلي، مالك مجموعة فيات العملاقة للسيارات، قال "إن هناك ما يدعو إلى التفاؤل".

وأضاف "نحن نضع الأساس لنكون قادرين على المنافسة ونبدأ بالفوز مرة أخرى عندما تتغير اللوائح (الفنية) في عام 2022"، مؤكدا أنه "يثق تماما بالمسؤول عن الفريق ماتيا بينوتو".

ودافع إلكان عن قرار عدم تقديم عقد جديد لفيتل والاعتماد على لوكلير وسائق ماكلارين رينو الإسباني كارلوس ساينز جونيور الذي سيصل إلى الفريق بداية من الموسم القادم قائلا إن "السيارة الجديدة ستولد معهما".



