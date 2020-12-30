حكومة كاتالونيا توافق على تجديد عقد جائزة إسبانيا

وتم إدراج السباق في التاسع من أيار/مايو على حلبة كاتالونيا ضمن الجدول المؤقت لبطولة العام المقبل المكونة من 23 سباقاً.

وقالت حكومة الإقليم في بيان إنها سمحت لمسؤولي الحلبة بالتوقيع على عقد جديد.

وأضاف البيان "التوقيع على العقد يضمن الاحتفال بالنسخة الـ31 على التوالي للسباق على حلبة برشلونة-كاتالونيا، سباق جائزة إسبانيا الكبرى لفورمولا 1 أحد العوامل التي تساهم في تعزيز مكانة كاتالونيا في العالم في مجالي السياحة والسيارات".

ووافقت الحلبة العام الماضي على تمديد عقدها لاستضافة سباق العام الحالي الذي أقيم في آب/أغسطس بدون جماهير بسبب جائحة كوفيد-19 بعد مخاوف من غيابه عن جدول السباقات.

وستملك إسبانيا سائقين في بطولة العام المقبل، حيث سينتقل كارلوس ساينز من مكلارين إلى فيراري، بينما سيعود بطل العالم مرتينفرناندو ألونسو للبطولة بعد عامين من الغياب.

