حزن عميق في عالم الفورمولا وان بعد وفاة لاودا

"حزن عميق" في فيراري"



أعرب فيراري عن حزنه "العميق" على وفاة السائق الذي توج بلقبين في بطولة العالم مع الفريق الإيطالي.

وأورد الفريق عبر حسابه على موقع "تويتر"، "الجميع في فيراري يشعر بحزن عميق لوفاة صديقنا العزيز نيكي لاودا (...) لقد أحرز لقبين من ألقابه الثلاثة في بطولة العالم معنا، وسيبقى دائما في قلوبنا وقلوب كل مشجعي فيراري. تعازينا الحارة الى كل عائلته وأصدقائه".

وقاد لاودا السيارة الحمراء للفريق على مدى أربعة مواسم بين العامين 1974 و1977، وأحرز اللقب العالمي عامي 1975 و1977.

طبع مسيرته مع الفريق أيضا الحادث الخطير الذي تعرض له عام 1976 وكاد أن يودي بحياته بعد اشتعال النيران في سيارته.

"لا يعوض" بالنسبة الى مرسيدس



اعتبر النمسوي توتو وولف، مدير فريق مرسيدس الذي يهيمن على بطولة العالم منذ العام 2014، وتولى لاودا رئاسته غير التنفيذية منذ العام 2012، أن بطل العالم السابق "لا يعوَّض".

وقال في بيان إن الفريق خسر شخصا مثّل "النور" بالنسبة إليه، مضيفا "كزميل على ستة أعوام ونصف عام، نيكي كان دائما صريحا بحزم، ووفيا بشكل تام (...) كان امتيازا بالنسبة إلينا أن نعتبره ضمن فريقنا، وأن نشهد الى أي حد عنى له أن يكون جزءا من نجاح الفريق".

أضاف "كلما توجه إلينا بأحد خطاباته التحفيزية، أوقد فينا طاقة لا يمكن لأي شخص آخر أن يماثلها"، متابعا "نيكي، أنت ببساطة لا تعوّض، لن يكون ثمة شخص آخر مثلك على الإطلاق".

وشدد مدير مرسيدس على أن "نيكي سيبقى دائما ضمن أبرز أساطير رياضتنا. لقد جمع (صفات) البطولة، الانسانية والصراحة، داخل قمرة القيادة وخارجها (...) رحيله يترك فراغا في عالم الفورمولا واحد. لم نخسر فقط بطلا حقق أبرز عودة شهدناها (بعد حادثه الخطر عام 1976)، لكن أيضا رجلا وفّر وضوحا وصراحة في الفورمولا واحد".

"دائما في قلوب" ماكلارين

أعرب فريق ماكلارين الذي توج معه لاودا بلقبه العالمي الثالث والأخير عن "حزنه العميق لمعرفتنا أن صديقنا، زميلنا، وبطل العالم للفورمولا واحد عام 1984 قد توفي. نيكي سيبقى دائما في قلوبنا ومتجذرا في تاريخنا".

ونشر الفريق عبر حسابه على "تويتر" صورة للاودا تعود الى أيام مشاركته معه في السباقات مع تعليق "أسطورة. حينها، الآن، والى الأبد".

"خالداً" في رياضة الفئة الأولى



أكد منظمو بطولة العالم للفورمولا واحد أن لاودا "سيبقى دائما في قلوبنا، خالداً في رياضتنا. عالم رياضة السيارات هو في حداد اليوم على الخسارة المفجعة بفقدان أسطورة فعلية".

وفي تقرير على موقع البطولة، ورد "يندر هذه الأيام أن نلتقي بأبطال أصيلين، ويندر أكثر أن نتمكن من اعتبار أحدهم صديقا. لكن أندرياس نيكولاوس لاودا كان رجلا كهؤلاء. بالطبع كان النمسوي أحد أعظم سائقي السباقات، مع ثلاث بطولات للعالم (...) لكنه كان أكثر من ذلك بكثير. كان ذلك ماثلا بوضوح في الطريقة التي عاد بها، من الموت عمليا، ليسابق بعد انقضاء خمسة أسابيع ونصف أسبوع" من حادث عام 1976.

ملهِم جان تود



اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الفرنسي جان تود أن "نيكي لاودا كان من أبطال رياضة السيارات، ومصدر إلهام بالنسبة إلي في شبابي. هو معلَم في تاريخ الفورمولا واحد".



مشاعر بروست "أقوى مما كنت أتخيل"



بطل العالم السابق أربع مرات الفرنسي ألان بروست قال عن رحيل لاودا "ثمة أبطال، ثمة أشخاص مع سجل، لكن الآن نفقد سيدا وقورا لم يشكُ أبدا من أي شيء بشأن حياته، بشأن وضعه، بشأن حادثه، ومضى دائما نحو الأمام".

أضاف "أنا متأثر وحزين جدا بعد هذه الصدمة غير المتوقعة (...) هذه مشاعر أقوى بكثير مما كنت أتخيل"، معتبرا أن لاودا "يمثل الكثير بالنسبة إلي، كان مثالي الأعلى في شبابي عندما بدأت سباقات الكارتينغ".

ووصف بروست لاودا بـ "شخص ذكي جدا"، وصاحب إجابات "مباشرة، صحيحة وصريحة"، مشيرا الى أنه كان "شخصا يعرف أن يميز بين الجانبين العملي المهني والخاص (...) هذه كانت فلسفته: ثمة وقت للعمل ووقت للاستمتاع".



رجل "مميز جدا جدا"

وصف السائق السابق الإنكليزي جوني هيربرت عبر "تويتر" لاودا بالشخص "الشجاع (...) والمضحك جدا"، مضيفا "سأفتقد حضورك حول حظائر الفورمولا واحد، لكن أسطورة نيكي لاودا ستبقى قائمة، لأنك رجل مميز جدا جدا".

مقاتل من أجل حياته



اعتبر المستشار النمسوي سيباستيان كورز "قاتل من أجل العودة الى الحياة أكثر من مرة. برحيل نيكي لاودا، تخسر النمسا إحدى أعظم شخصياتها... كان مثالا للشجاعة، الانضباط، والصراحة".