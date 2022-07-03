حادث مروع يوقف انطلاقة جائزة بريطانيا الكبرى

وفيما قفز سائق ريدبول الهولندي ماكس فيرستاين إلى الصدارة على حساب سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس عند المنعطف الأول، وقعت "مجزرة" السيارات خلفهما مع انقلاب سيارة الصيني سائق ألفا رميو دجو غوانيو لتخرج من الحلبة.

وطال هذا الحدث سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، الفرنسي إستيبان أوكون سائق ألبين، والياباني يوكي تسونودا (ألفا توري)، وسائق وليامس البريطاني أليكس ألبون.

وأّخرج دجو بأمان من سيارته ونقل عبر سيارة إسعاف إلى المركز الطبي.

وذكرت التقارير الأولية أنه كان واعياً ولم يصب بأذى.

وغرد فريق وليامس عبر حسابه على تويتر "مجزرة عند المنعطف الأول، وللأسف أليكس خرج من السباق".

