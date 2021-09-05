جائزة هولندا الكبرى: فيرستابن يستعيد الصدارة بين جماهيره

وأنهى فيرستابن جائزة هولندا الكبرى، المرحلة 13 من بطولة العالم للفورمولا وان، في الصدارة، من حيث انطلق في المركز الأول، ليحقق فوزه السابع للموسم والسابع عشر في مسيرته ما سمح له بالتصدر مجدداً أمام هاميلتون الذي حلّ ثانياً أمام زميله بوتاس.

ورفع الهولندي الذي أحرز نصف نقاط الفوز في سباق الأحد الماضي في بلجيكا نتيجة إكمال لفتين فقط خلف سيارة الأمان بسبب الأمطار الغزيرة، رصيده إلى 224.5 نقطة أمام هاميلتون (221.5) وبوتاس (123).



وحافظ سائق ألفا تاوري الفرنسي بيار غاسلي الأحد في حلبة زاندفورت على المركز الرابع الذي انطلق منه، متقدماً على ابن موناكو سائق فيراري شارل لوكلير، فيما جاء بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو على متن ألبين-رينو سادساً أمام سائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس.



وبعدما انطلق من مرآب فريقه بسبب استبدال محرّكه، قدم سائق ريد بول الإسباني سيرخيو بيريس سباقاً رائعاً وشق طريقه حتى المركز الثامن أمام الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين) والبريطاني لاندو نوريس (ماكلارين).