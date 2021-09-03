جائزة هولندا الكبرى: فيراري تسيطر على التجارب الحرة



وحقق لوكلير الذي حل رابعا في الجولة الأولى، 1:10.902 دقيقة، ليتصدر الجولة الثانية أمام زميله في الفريق ساينز الذي سجل 1:11.056 دقيقة.

وجاء ثالثا الفرنسي إستيبان أوكون (آلبين) ورابعا الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) وخامسا الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول). أما البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) فعانى من مشاكل كبيرة في محرك سيارته واكتفى بالمركز الحادي عشر بعدما تصدر الجولة الأولى أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن وساينز.

ولا يمكن عموما الاستناد إلى النتائج التي سجلت في التجارب اليوم لأن معظم السائقين لم يتمكنوا من إكمال لفاتهم السريعة بسبب حوادث عدة على أرض الحلبة، أبرزها توقف سيارة هاميلتون ما استدعى رفع الراية الحمراء ثم انحراف سيارة الروسي نيكيتا مازيبين (هاس) عن مسار الحلبة.

نتائج الجولة الأولى ضمن التجارب الحرة:

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:11.500 (17 عدد اللفات)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:11.597 (18)

كارلوس ساينز (إسبانيا/فيراري) 1:11.601 (19)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:11.623 (18)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:11.738 (18)

نتائج الجولة الثانية ضمن التجارب الحرة :

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:10.902 (29 عدد اللفات)

كارلوس ساينز (إسبانيا/فيراري) 1:11.056 (28)

إستيبان أوكون (فرنسا/آلبين) 1:11.074 (33)

فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:11.132 (33)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:11.264 (28)

