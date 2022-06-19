جائزة كندا الكبرى: فيرستابن ينطلق من المركز الأول



وتحت الأمطار التي خفّت تدريجيًّا مع تقدّم الجولات، حقّق فيرستابن، متصدّر بطولة العالم، الزمن الأسرع في التجارب الرسمية على حلبة "جيل فيلنوف" في مونتريال بزمن 1:21:299 دقيقة أمام الإسباني فرناندو ألونسو سائق ألبين الذي خطف المركز الثاني أمام مواطنه كارلوس ساينس سائق فيراري الذي حل ثالثًا.

وحل البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في المركز الرابع.

وفيما يلي توقيت الجولة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:21.299 د

2. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:21.944 د

3. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:22.096 د

4. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:22.891 د

5. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:22.960 د

6. ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:23.356 د

7. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:23.529 د

8. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:23.557 د

9. دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:23.749 د

10. دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:24.030 د