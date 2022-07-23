جائزة فرنسا الكبرى: لوكلير أول المنطلقين أمام ثنائي ريد بول

وفي ظل معاقبة زميله الإسباني كارلوس ساينس الذي سينطلق الأحد من المركز الأخير بسبب تغيير وحدة الطاقة في سيارته، يجد لوكلير نفسه وحيداً في معركته مع ثنائي ريد بول.

لكن ساينس أدى السبت دوره على أكمل وجه وساهم في منح لوكلير، الفائز بالسباق الماضي على حلبة ريد بول رينغ في النمسا ليقلص الفارق الذي يفصله عن فيرستابن المتصدر إلى 38 نقطة، فرصة الانطلاق من المركز الأول للمرة السابعة هذا الموسم والسادسة عشرة في مسيرته على أمل الخروج منتصراً والعودة مجدداً الى صراع اللقب.

وكانت المنافسة محتدمة بين لوكلير وفيرستابن مع تفوق الأول بفارق ضئيل بلغ 0.008 ثانية عن الهولندي، بينما كان بيريس خلفهما بأربعة أعشار من الثانية.

وأفلحت استراتيجية فيراري بعدما جعلت ساينس يؤمن عامل السحب على الخط المستقيم لزميله لوكلير.

عاد السائقون في الدقائق الأخيرة من الجولة الثالثة من التجارب التأهيلية من أجل محاولة ختامية حاسمة، ونجح لوكلير في تحسين زمنه مجدداً في المقطع الأول، واستفاد في الثاني من وجود ساينس ليواصل تفوقه ومن ثم التفوق أيضاً في المقطع الثالث الأخير ما ضمن له الانطلاق الأحد من المركز الأول بزمن 1:30.872 دقيقة.

