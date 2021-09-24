جائزة روسيا الكبرى: فيرستابن سينطلق من المركز الأخير عقب تبديل محرك سيارته

ويتصدّر "ماد ماكس" الترتيب بفارق 5 نقاط عن مطارده المباشر سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون (226.50 مقابل 221.50)، علماً أن الهولندي كان تحت مقصلة التراجع 3 مراكز بعد نيله عقوبة إثر اعتباره مسؤولاً عن الحادث الذي جمع بينه وبين مطارده بطل العالم سبع مرات على حلبة مونتسا الإيطالية في الجولة السابقة.

ويحدّد القانون الرياضي في الفئة الأولى عدد التبديلات لعناصر عدّة للمجموعة الدافعة للسيارات في كل عام، حيث أن أي خرق أو تبديل يتجاوز العدد المعيّن تتم المعاقبة عليه بشكل فوري.

وسينضم إلى فيرستابن في قاع الترتيب، سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو مع العقوبة نفسها للسبب ذاته.

وستتعقد مهمة فيرستابن لتحقيق فوز جديد هذا الموسم على حلبة تتطلب ارتكازية كبيرة وحيث يدخل عامل تآكل الإطارات ضمن استراتيجيات الفرق.

في المقابل ارتفعت أسهم مرسيدس الذي لم يذق طعم الخسارة على حلبة سوتشي منذ عام 2014، حيث فرض هاميلتون نفسه 4 مرات مقابل مرة لزميله السابق بطل العالم الألماني نيكو روزبرغ (2016) ومرتين للحالي الفنلندي فالتيري بوتاس (2017 و2020).

