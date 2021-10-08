جائزة تركيا الكبرى: هاميلتون الأسرع في التجارب بعد عقوبة إرجاعه عشرة مراكز

واستخدم فريقه قطعة رابعة على المحرك لتقليل مخاطر تعرض هاميلتون لعطل خلال السباق على حلبة "إسطنبول بارك" علمًا أن القوانين تسمح بثلاث فقط.

وجاء في بيان لبطولة العالم "من المقرر أن يحصل لويس هاميلتون على عقوبة عشرة مراكز في جائزة تركيا الكبرى الأحد حيث استخدم متصدر البطولة محركًا جديدًا في إسطنبول بارك"، مشيرًا إلى أنه وضع "محرك احتراق داخلي جديد" يفوق المسموح به.

وكان الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول منافسه المباشر على اللقب المتخلف عنه بنقطتين فقط، عوقب بالانطلاق من المركز الأخير في روسيا قبل أسبوعين قبل أن ينجح في انتزاع المركز الثاني مع نهاية السباق.

لكن نظرًا لأن هاميلتون بطل العالم سبع مرات قد استخدم مكونًا واحدًا فقط من وحدة الطاقة، فلن يعاقب بالانطلاق من المركز الأخير.

تسمح القوانين بعدد تغييرات محدود على السيارات ذات المقعد الواحد في كل موسم وأي تغيير يتجاوز رقمًا معينًا يُعاقب عليه تلقائيًا.

وتصدّر هاميلتون جولتي التجارب الحرة الجمعة في حين كان شارل لوكلير من موناكو سائق فيراري الوحيد الذي تمكن من مجاراته في الثانية، بعد أن حلّ فيرستابن خلف البريطاني في الأولى.

ترتيب الجولة الأولى من التجارب الحرة:

1- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:24.178 (26 عدد اللفات)

2- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:24.603 (24)

3- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:24.654 (27)

4- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:24.842 (28)

5- كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:24.860 (25)

ترتيب الجولة الثانية من التجارب الحرة:

1- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:23.804 (30 عدد اللفات)

2- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:23.970 (29)

3- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:24.214 (31)

4- سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:24.373 (28)

5- ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:24.439 (27)

