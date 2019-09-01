جائزة بلجيكا الكبرى: دقيقة صمت حدادا على السائق الفرنسي هوبير

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الأحد أن دقيقة صمت ستنفذ قبل انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سبا-فرانكورشان، حدادا على السائق الفرنسي أنطوان هوبير الذي قضى السبت في حادث على هذه الحلبة ضمن منافسات الفئة الثانية "فورمولا 2".

وحددت هذه الدقيقة عند الساعة 14:53 بالتوقيت المحلي (12:53 ت غ)، قبل عزف النشيد الوطني البلجيكي الذي يسبق انطلاق المرحلة الثالثة عشرة من منافسات بطولة العالم للفئة الأولى.

وفي أعقاب الحادث السبت، قرر الاتحاد الدولي إلغاء سباقٍ ثانٍ مقرر ضمن منافسات الفورمولا 2 الأحد، على أن يتم الوقوف دقيقة صمت أيضا قبل سباق الفئة الثالثة "فورمولا 3" اليوم.

وتوفي هوبير (22 عاما) بعد حادث مروع على الحلبة التي تعد من الأشهر في عالم سباقات السرعة، شمل سيارة فريقه "بي دبليو تي أردن"، وسيارتي السائقين الأميركي خوان مانويل كوريا والياباني مارينو ساتو.

وأظهرت اللقطات أن هوبير اصطدم في مرحلة أولى بالجدار خارج المسار الاسفلتي، قبل أن يعود الى الحلبة فاقدا السيطرة على سيارته، ليصطدم به كوريا الآتي من الخلف بسرعة فائقة.

وأدى الاحتكاك بين السيارتين الى انشطار سيارة هوبير، بينما عانى السائق الأميركي من كسور في الساق بحسب ما أفاد المنظمون.

وكان هذا الحادث الثاني على حلبة سباق السبت، بعدما أدى حادث قوي تعرض له بطل العالم للفورمولا واحد سائق فريق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون وخرج منه سالما السبت، الى تعليق الجولة الثالثة الأخيرة من التجارب الحرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، قبل استئنافها مجددا.

وانهالت رسائل التعزية بهوبير من السائقين والفرق المشاركة في بطولات العالم لسباقات السرعة، وأبرزها من هاميلتون الذي حيا "البطل" الراحل.

وكتب بطل العالم للفورمولا واحد خمس مرات عبر مواقع التواصل "ارقد بسلام أنطوان. صلواتي وتفكيري معك ومع عائلتك اليوم".

وتابع متوجها الى المشجعين "اذا كان أحدكم يشاهد ويستمتع بهذه الرياضة ويفكر للحظة بأن ما نقوم به آمن، فهذا خطأ جسيم. كل السائقين يضعون حياتهم على المحك عندما يدخلون الحلبة، وعلى الناس أن يقدّروا ذلك بطريقة جدية لأن ذلك لا يحصل بما يكفي".

وتابع "أنطوان هو بطل في نظري، لأنه أقدم على مخاطرة اتباع أحلامه".

أما سائق فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن فكتب عبر "تويتر"، "أنا مصدوم من الحادث المأسوي الذي تعرض له أنطوان هوبير. رهيب".