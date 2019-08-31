جائزة بلجيكا الكبرى: حادث لهاميلتون يوقف التجارب الحرة

أدى حادث قوي تعرض له بطل العالم سائق فريق مرسيسدس البريطاني لويس هاميلتون وخرج منه سالما السبت، الى إيقاف الجولة الثالثة الأخيرة من التجارب الحرة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثالثة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد.

واصطدمت سيارة بطل العالم خمس مرات بالجدار على حلبة سبا-فرانكورشان التي تستضيف السباق البلجيكي الأحد، ما دفع المنظمين الى رفع العلم الأحمر ووقف الجولة الثالثة من التجارب الحرة، والتي تسبق إقامة جولات التجارب الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وفقد هاميلتون متصدر الترتيب العام لبطولة 2019، السيطرة على سيارته الفضية عند أحد المنعطفات المتعرجة للحلبة البلجيكية الشهيرة، واصطدم بقوة بالإطارات المطاطية الموضوعة بشكل أمام الجدار الخارجي لتخفيف حدة الارتطام.

وسمع هاميلتون عبر جهاز التواصل يقول لفريقه "اصطدمت بالجدار".

وخرج البريطاني دون إصابات ظاهرة عائدا الى حظيرة الفريق، بينما تم رفع السيارة على شاحنة، وقد بدت عليها آثار الحادث لاسيما من خلال أضرار قوية لاسيما على مستوى الإطارين الأماميين.





