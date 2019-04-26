جائزة باكو: فيراري يسيطر على فترة التجارب الثانية

وسجل القادم الجديد الى الحظيرة الإيطالية شارل لوكلير من موناكو أسرع توقيت قدره 1،42،872 دقيقة متقدما بفارق 0،324 ثانية على زميله بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل، وبفارق 0،669 ثانية على بطل العالم خمس مرات آخرها في العامين الأخيرين البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس).

وحقق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن خامس أسرع توقيت متأخرا بفارق 0،921 ثانية عن لوكلير، فيما أكمل سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس الخمسة الاوائل متأخرا بفارق 1،131 ثانية.

وتوقفت الفترة الثانية للتجارب الحرة لفترة قرابة عشرين دقيقة بعد خروج سيارتي الكندي لانس سترول (رايسينغ بوينت) والروسي دانييل كفيات (تورو روسو)، عن المسار واصطدامهما بحواجز الامان.

وكانت الجولة الاولى للتجارب قد توقفت بشكل مبكر وذلك بسبب فتحة مخصصة لمجاري المياه طارت من مكانها لدى مرور سائق وليامس البريطاني جورج راسل، ما تسبب بأضرار في سيارته، ولم يتمكن من خوض الفترة الثانية بعدما أعلن الفريق تبديله هيكل السيارة، وبالتالي خضوعها لإجراءات الفحص الفني من قبل مندوبي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

ولم يسجل أي توقيت في الجولة الأولى سوى لسيارتي فيراري، حيث خاض لوكلير من موناكو خمس لفات، مقابل أربع لفيتل.



نتائج جولة التجارب الحرة الثانية:

1ـ شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:42.872 (28 لفة)

2ـ سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:43.196 (28)

3ـ لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:43.541 (31)

4ـ ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:43.793 (24)

5ـ فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:44.003 (31)

6ـ دانييل كفيات (روسيا/تورو روسو) 1:44.177 ( 9)

7ـ كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:44.183 (27)

8ـ ألكسندر ألبون (تايلاندا/تورو روسو) 1:44.216 (33)

9ـ بيار غاسلي (فرنسا/ريد بول-هوندا) 1:44.240 (24)

10ـ لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:44.295 (32)

11ـ كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:44.901 (25)

12ـ انطونيو جوفينازي (ايطاليا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري)1:45.366 (31)

13ـ سيرجيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:45.436 (28)

14ـ كيمي رايكونن (فنلندا/ألفا روميو رايسينغ-فيراري) 1:45.482 (30)

15ـ دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:45.483 (15)

16ـ رومان غروجان (فرنسا/هاس) 1:45.618 (31)

17ـ نيكو هولكنبرغ (المانيا/رينو) 1:46.717 (24)

لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:47.875 ( 8)

18ـ روبرت كوبيتسا (بولندا/وليامس) 1:48.111 (27)

19ـ جورج راسل (بريطانيا/وليامس) 0.000 ( 0)