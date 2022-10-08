جائزة اليابان الكبرى: فيرستابن أول المنطلقين



وسجّل سائق ريد بول الساعي إلى لقبه الثاني توالياً، أسرع توقيت على حلبة سوزوكا التي كانت جافة السبت، بزمن قدره 1:29.304 دقيقة، متقدماً على ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس.

لكن الهولندي قد يجد نفسه في مأزق، بعدما أشار مسؤولون إلى أنهم سيحققون في حادثة جمعته مع سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس.

وقد أُجبر نوريس على الخروج عن المضمار إلى العشب بعدما تفاجأ بفيرستابن أمامه ليتفاداه، فيما قال سائق ريد بول عبر راديو فريقه "هذا لا يصدّق".

وفيما يلي توقيت الفترة الثالثة من التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:29.304

2. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:29.314

3. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:29.361

4. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:29.709

5. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:30.165

6. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.261

7. فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:30.322

8. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:30.389

9. سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:30.554

10. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:31.003

