جائزة الولايات المتحدة: لوكلير الأسرع في التجارب الحرة

وستفيد هذه النتيجة سائق إمارة موناكو في منافسته على المركز الثاني في ترتيب السائقين ضمن بطولة العالم، مع المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) الذي حقق المركز العاشر في الفترة الثانية من تجارب الجمعة. وتعرّض بيريس لعقوبة ارجاعه خمسة مراكز يوم السباق، بسبب تغييرات زائدة في محرّكه.

ويتقدّم بيريس (253) بفارق نقطة عن لوكلير في المركز الثاني، فميا يحلق الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول) في الصدارة (366) بعدما ضمن احراز لقب بطولة العالم للموسم الثاني توالياً.

ولدى الصانعين، يبدو ريد بول مرشحا للتويج مرة خامسة، اذ يتصدر مع 619 نقطة مقابل 454 لفيراري، قبل أربع سباقات من نهاية الموسم.

ويسعى "ماد ماكس" فيرستابن لمعادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في عام واحد بحوزة الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر (13 من أصل 18 سباقاً مع فيراري عام 2004) ومواطن الأخير بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتل (13 من أصل 19 مع ريد بول عام 2013).

لكن فريقه ريد بول يحاول الدفاع عن سمعته بعد اتهامات بـ "الغش" وتخطي سقف النفقات المحددة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) في الموسم الماضي.

وحسب "فيا" الهيئة الحاكمة للسيارات، تجاوز فريق ريد بول حد الإنفاق البالغ 145 مليون دولار مع "خرق بسيط" للحد الأقصى، يُعتقد أنه 5 في المئة، أو 7.25 ملايين دولار.

