جائزة الولايات المتحدة: بوتاس ينطلق من المركز الاول وهاميلتون خامسا

سينطلق الفنلندي فالتيري بوتاس من المركز الاول لسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، المرحلة التاسعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الاحد على حلبة أوستن، بعد تسجيله اسرع زمن في التجارب الرسمية السبت، فيما اكتفى زميله البريطاني لويس هاميلتون الذي قد يتوج بلقبه العالمي السادس، بالمركز الخامس.

وسجل بوتاس 1:32.029 دقيقة متقدما الالماني سيباستيان فيتل سائق فيراري وبطل العالم اربع مرات (1:32.041 د) والهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول هوندا (1:32.096 د).

ويحتاج بطل العالم في العامين الماضيين هاميلتون، الى نيل أربع نقاط فقط في السباق الأميركي ليتوج بلقبه العالمي السادس، بصرف النظر عن النتيجة التي يحققها منافسه الوحيد حسابيا على اللقب، أي زميله بوتاس.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام برصيد 363 نقطة، بفارق 74 عن بوتاس، مع تبقي ثلاث مراحل فقط هذا الموسم (الولايات المتحدة، البرازيل وأبوظبي).

وباستثناء حصول مفاجأة كبرى، سيتوج هاميلتون (34 عاما) في 2019 بلقبه الثالث تواليا في الفئة الأولى والسادس إجمالا، لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب أكثر السائقين تتويجا على مر التاريخ، خلف الألماني ميكايل شوماخر (سبعة ألقاب)، وأمام الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو (خمسة ألقاب تساويا مع البريطاني حاليا).

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، سيتوج هاميلتون بحال لم يفز بوتاس في سباق الولايات المتحدة. أما في حال فوز الفنلندي بالمرحلة، فيتوج البريطاني بطلا بحال حلوله في المركز الثامن على الأقل، أو المركز التاسع بشرط نيل النقطة الإضافية التي تمنح لمسجل أسرع لفة.

يشار الى أن السائقين الذين يحلون في المراكز العشرة الأولى هم الذين يحصلون على نقاط السباق، وهي موزعة كالآتي: 25 نقطة للمركز الأول، 18 للثاني، 15 نقطة للثالث، 12 نقطة للرابع، 10 نقاط للخامس، 8 نقاط للسادس، 6 نقاط للسابع، 4 نقاط للثامن، على أن ينال صاحب المركز التاسع نقطتين، ونقطة لصاحب المركز العاشر.