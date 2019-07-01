جائزة النمسا الكبرى: فيراري لن يستأنف قرار عدم معاقبة فيرشتابن

قرر فريق فيراري المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد عدم استئناف قرار لجنة الحكام بعدم معاقبة سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي تسبب في اخراج سيارة سائقه شارل لوكلير عن المسار في طريقه للفوز بجائزة النمسا الكبرى الاحد.

واصطدمت اطارات سيارتي فيرشتابن ولوكلير عندما حاول الاول تجاوز الثاني قبل لفتين من نهاية السباق فخرجت سيارة الأخير عن المضمار ليقرر مفوضو السباق فتح تحقيق في هذه الحادثة. وبعد محادثات استمرت لمدة اكثر من ثلاث ساعات والاستماع الى شهادات السائقين، قرر المفوضون عدم معاقبة فيرشتابن.

ورأى الايطالي ماتيا بينوتو مدير فيراري ان قرار لجنة الحكام كان خاطئا ولكنهم يحترمون قرار اللجنة التي اعتبرت ما حصل "حادثة تسابق".

وقال "ما زلنا نؤمن بانه قرار خاطىء، وهذا رأينا الشخصي"، مضيفا "نعتقد أن شارل ترك مساحة كافية، لم يرتكب اي خطأ، حصل تصادم وتم دفعه خارج المسار".

وانهى سائق ريد بول بفوزه على حلبة "ريد بول رينغ" التي استضافت المرحلة التاسعة من بطولة الفئة الاولى، هيمنة مرسيدس على السباقات الثمانية الأول، بعد منافسة مثيرة مع لوكلير من موناكو لا سيما في اللفات الأخيرة، ليحتل سائق فيراري المركز الثاني، فيما وصل الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس) ثالثا.

وأردف بينوتو "نؤمن انها قوانين واضحة، نقدرها أم لا - وهي القوانين ذاتها التي طبقت في السباقات الماضية".

وتابع "بعد الذي قلناه، نحترم قرار الحكام. هم الحكام وعلينا أن نحترم هذا واكثر من ذلك اعتقد كعاشق لفيراري، انه حان الوقت للفورمولا واحد كي تقلب الصفحة والتطلع للامام".

ويأتي قرار فيراري بعدم الاستئناف بعد اسبوع من تقديمه لطلب مراجعة رفضته لجنة الحكام التي انعقدت على هامش جائزة فرنسا الكبرى بشأن قرار فرض عقوبة خمس ثوانٍ على سائقه الالماني سيباستيان فيتل بعدما وجد مذنبا بعودة "غير آمنة" الى الحلبة بعد خروجه عن المسار وتضييق المسار على ملاحقه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، ما حرم الالماني من الفوز بجائزة كندا الكبرى على الرغم من اجتيازه خط النهاية في المركز الاول، وتتويج هاميلتون.