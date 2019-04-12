جائزة الصين: الفنلندي بوتاس الأسرع في التجارب الحرة

وسجل بوتاس، الفائز بالسباق الافتتاحي في استراليا، التوقيت الأسرع الإجمالي خلال الفترة الثانية وقدره 1:33،330 دقيقة، متقدما بفارق 0،027 ثانية على بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل (فيراري)، صاحب اسرع توقيت في الجولة الأولى (1:33،357 د).

وعاد ثالث اسرع توقيت على حلبة شنغهاي الصينية لسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن، الذي تأخر بفارق 0،221 ثانية، لكنه نجح في التقدم على بطل العالم خمس مرات وحامل لقب سباق البحرين البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس). وأكمل الألماني نيكو هولكنبرغ (رينو) المراكز الخمسة الاولى بوقت قدره 1:34،096 دقيقة.

وعاند الحظ سائق فيراري الشاب شارل لوكلير بعدما اضطر للعودة إلى مرأب فريقه في الفترة الثانية بسبب مشكلة ميكانيكية بدون أن يتمكن من العودة إلى الحلبة، ما اعاد الى الاذهان صورة خسارته صدارة سباق البحرين بسبب مشكلة في المحرك، وشرع الباب أمام ثنائية مرسيدس مع هاميلتون وبوتاس، فيما تراجع لوكلير للمركز الثالث.

وسجل السائق القادم من موناكو سابع اسرع توقيت.

وتقام السبت جولة التجارب الحرة الثالثة، تليها الجولة التأهلية لتحديد مراكز انطلاق السائقين في السباق رقم 1000 في تاريخ بطولة العالم للفورمولا واحد.

ويتصدر بوتاس ترتيب السائقين برصيد 44 نقطة متقدما بفارق نقطة يتيمة على زميله هاميلتون، في وقت تحتفل الفورمولا واحد في الصين بالسباق الرقم ألف في الفئة الاولى.