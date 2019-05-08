جائزة البرازيل الكبرى في ريو اعتبارا من 2020 (بولسونارو)

وأكد الرئيس البرازيلي خلال احتفال عسكري في ريو "ستشيد حلبة جديدة، سيستغرق بناؤها من ستة الى سبعة أشهر، وستقام جائزة البرازيل الكبرى في ريو دي جانيرو اعتبارا من العام المقبل" دون أن يحدد موعدا لبدء الأعمال.

واوضح بولسونارو "في ساو باولو، هناك مساهمة حكومية (من قبل البلدية) ودين هائل. إقامتها هناك غير قابلة للاستمرار، لذلك حولوا أنظارهم صوب ريو".

ووقع الرئيس الأربعاء مذكرة تفاهم من أجل بناء حلبة جديدة في منطقة ديودورو العسكرية (غرب المدينة) التي اقيم فيها جزء من منشآت أولمبياد 2016، لاسيما الفروسية والسباق المتعرج في رياضة الكانوي-كاياك.

وتعهد بولسونارو بأن يتم تشييد الحلبة "من دون أموال عامة" وبأنه سيتم استحداث "7000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة".

واقيمت جائزة البرازيل الكبرى في ريو دي جانيرو عام 1979 ومن 1981 الى 1989 قبل العودة الى حلبة انترلاغوش في ساو باولو التي احتضنت النسخات الأولى من جائزة البرازيل بدءا من عام 1972.

وتشرف بلدية ساو باولو حاليا على إدارة حلبة انترلاغوش التي تحاول منذ سنوات ان تنتقل ملكيتها الى القطاع الخاص.

وبحسب الصحافة البرازيلية، قام مسؤولون من "ليبرتي ميديا"، مالكة حقوق الفورمولا 1، منذ كانون الثاني/يناير 2017، بزيارة الى ريو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي من اجل البحث مع السلطات المحلية في نقل محتمل للسباق الى "المدينة الرائعة".