جائزة البحرين الكبرى من دون جمهور بسبب خطر فيروس كورونا

وأفاد المنظمون في بيان الأحد أنّ القرار اتخذ بأن يقتصر السباق في 22 آذار/مارس، وهو المرحلة الثانية من بطولة العالم، على المشاركين فقط، وذلك "حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي" هذه الرياضة.

وسجلت البحرين أكثر من 80 إصابة بكورونا المستجد تعود لأشخاص زاروا إيران مؤخراً.

وقرّرت المملكة في وقت سابق إغلاق المدارس والمؤسّسات التربوية الأخرى، ووقف الرحلات مع دبي التي يزورها ملايين الأشخاص سنوياً وكانت تسيّر رحلات مباشرة إلى طهران ومدن إيرانية أخرى قبل قرار تعليقها.

وقال بيان منظمي جائزة البحرين: "في ظلّ مواصلة انتشار فيروس كوفيد-19، فإنّ السماح بحدث رياضي مفتوح للجمهور حيث يتفاعل آلاف المسافرين ومحبي الرياضة المحليين مع بعضهم البعض عن قرب، ليس مناسباً في الوقت الحالي".

وأثر انتشار فيروس كورونا حول العالم سلباً على جدول الأحداث الرياضية في منافسات عدة، ومنها الرياضات الميكانيكية حيث ألغيت منافسات فئة "موتو جي بي" ضمن جائزة قطر الكبرى في بطولة العالم للدراجات النارية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة العالم للفورمولا وان لموسم 2020 على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن في 15 آذار/مارس.

ولم يفصح منظمو السباق الأسترالي حتى الآن عن أي نية لإقامة السباق من دون جمهور.

وأدى تفشي الفيروس الى إرجاء سباق جائزة الصين الكبرى الذي كان مقرراً على حلبة شنغهاي في 19 نيسان/أبريل، بينما أعلن منظمو جائزة فيتنام المقررة في الخامس من الشهر نفسه، أن السباق سيقام في موعده.