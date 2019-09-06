جائزة إيطاليا الكبرى: لوكلير يتابع تألقه ويتصدر التجارب الحرة

وتقدّم لوكلير (21 عاماً) القادم من إمارة موناكو على بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) بفارق 68 بالألف من الثانية في الجولة الثانية بعد الأولى التي عكرتها الأمطار.

وحلّ زميله الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات، ثالثاً متقدماً على السائق الثاني في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس.

وأظهر لوكلير تركيزاً كبيراً بعد تتويجه بجائزة بلجيكا الكبرى الأسبوع الماضي حيث قضى صديقه الفرنسي أنطوان هوبير في حادث ضخم ضمن سباق الفورمولا 2.

وقال لوكلير الخميس: "الفوز الأول هو الأصعب دوماً، يزيح الحمل عن كتفيك ويمنحك الثقة، بمقدوري الآن التركيز على المستقبل وستأتي الانتصارات".

وحلّ في المرتبتين الخامسة والسادسة سائقا ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن الذي سينطلق من قاع الترتيب لتبديل محركه والتايلاندي ألكسندر ألبون.

