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دوري أبطال أوروبا
فورمولا 1

جائزة أستراليا الكبرى بدون جمهور

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أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا أن جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد التي تنطلق منافستها الجمعة، ستقام بدون جمهور.

AFP

وقال رئيس الوزراء دانيال اندروز "لأسباب تتعلق بالصحة العامة، لن يكون هناك جماهير في سباق الجائزة الكبرى نهاية هذا الأسبوع - سواء أقيم السباق أم لا"، مضيفا "هذه مسألة تخصهم (مسؤولو الفورمولا واحد). وسيصدرون بيانات، على ما أعتقد، في القريب العاجل".
                  

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