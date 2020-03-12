جائزة أستراليا الكبرى بدون جمهور

وقال رئيس الوزراء دانيال اندروز "لأسباب تتعلق بالصحة العامة، لن يكون هناك جماهير في سباق الجائزة الكبرى نهاية هذا الأسبوع - سواء أقيم السباق أم لا"، مضيفا "هذه مسألة تخصهم (مسؤولو الفورمولا واحد). وسيصدرون بيانات، على ما أعتقد، في القريب العاجل".

