وقال رئيس الوزراء دانيال اندروز "لأسباب تتعلق بالصحة العامة، لن يكون هناك جماهير في سباق الجائزة الكبرى نهاية هذا الأسبوع - سواء أقيم السباق أم لا"، مضيفا "هذه مسألة تخصهم (مسؤولو الفورمولا واحد). وسيصدرون بيانات، على ما أعتقد، في القريب العاجل".
جائزة أستراليا الكبرى بدون جمهور
وقال رئيس الوزراء دانيال اندروز "لأسباب تتعلق بالصحة العامة، لن يكون هناك جماهير في سباق الجائزة الكبرى نهاية هذا الأسبوع - سواء أقيم السباق أم لا"، مضيفا "هذه مسألة تخصهم (مسؤولو الفورمولا واحد). وسيصدرون بيانات، على ما أعتقد، في القريب العاجل".