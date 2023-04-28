جائزة أذربيجان الكبرى: لوكلير ينطلق من المركز الأول

وسيبدأ لوكلير أمام بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن (ريدبول) في أول سباق سرعة هذا الموسم.

وفي هذه المناسبة، تم تخصيص السبت لسباق السبرينت، على أن يخوض السائقون فترة ثانية من التجارب التأهيلية سيطلق عليها تسمية "سبرينت شوت آوت" وفقاً للنظام نفسه لتجارب الجمعة ولكن أقصر، على أن تحدد ترتيب انطلاق سباق السبرينت المقام في اليوم نفسه.

وفي المركز الثالث سيكون المكسيكي سائق ريدبول أيضاً سيرخيو بيريس، وخلفه في المركز الرابع الإسباني سائق فيراري كارلوس ساينس، فيما حل البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) خامساً.