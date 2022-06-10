جائزة أذربيجان الكبرى: بيريس الأسرع في الجولة الحرة الأولى ولوكلير يرد في الثانية

واكتفى بيريس بالمركز الثاني في الحصة الثانية بفارق ضئيل جداً عن سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو.

ووصل "تشيكو" إلى ساحل بحر قزوين بعد أن فاز بجائزة موناكو الكبرى في الجولة الأخيرة مقلصًا الفارق إلى 15 نقطة مع زميله في الفريق بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن المتصدر وست نقاط عن لوكلير.

وسجل بيريس الذي حقق الفوز العام الماضي في باكو زمن 1:45.476 دقيقة وسط رياح خفيفة.

وحلّ لوكلير الذي انطلق من المركز الأول خمس مرات من أصل سبعة سباقات هذا الموسم، ثانيًا بفارق 0.127 ث أمام فيرستابن الثالث.

وحلّ سائق فيراري الآخر كارلوس ساينس رابعًا أمام مواطنه فرناندو ألونسو سائق ألبين والبريطاني لويس هامليتون، بطل العالم سبع مرات، سائق مرسيدس.

قال بيريس في مؤتمر صحافي في وقت سابق إنّ العقد الجديد الذي وقعه مع ريد بول خلال سباق موناكو ترك ذهنه صافيًا للتركيز على التحدي الذي ينتظره.

وفي الحصة الثانية وبعد معاناته في الأولى من الارتدادات على الخطوط المستقيمة عند تفعيل نظام "دي آر اس"، تأخر فيرستابن للخروج من حظيرة فريقه بسبب العمل الذي كان يقوم به الطاقم الفني لمحاولة التخلص من المشكلة.

من جهته، لجأ فريق فيراري إلى تغيير إعداداته لهذه الحصة عبر استخدام جناحٍ خلفي أصغر حجماً، لتصبح الكفة متعادلة مع ريد بول على صعيد السرعة في مختلف مقاطع الحلبة، وانتهى الخروج الأول على الإطارات المتوسطة الليونة بتواجد لوكلير في الصدارة بفارق 0.03 ثانية أمام فيرستابن.

وعاد لوكلير لتحسين زمنه بستة أعشارٍ من الثانية عند الانتقال الى الإطارات اللينة، ثم حافظ على الصدارة أمام بيريس بفارق 0.248 ثانية، في حين حسّن فيرستابن زمنه، لكن ابتعاده عن الصدارة تواصل في هذه الحصة بعد أن كان على بُعد 0.356 ثانية من لوكلير.

وحصل ألونسو على المركز الرابع أمام مواطنه ساينس والفرنسي بيار غاسلي (ألفا تاوري) والبريطاني جورج راسل (مرسيدس)، فيما اكتفى زميل الأخير ومواطنه لويس هاميلتون بالمركز الثاني عشر بفارق 1.650 ثانية عن لوكلير.