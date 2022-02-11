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الدوري الإنكليزي الممتاز
فورمولا 1

تمديد عقد جائزة البحرين الكبرى حتى 2036

في خطوة نادرة في تاريخ الفورمولا واحد من حيث مدة الفترة الزمنية، مددت جائزة البحرين الكبرى عقدها مع إدارة سباقات الفئة الأولى حتى 2036 بحسب ما أعلنت الأخيرة الجمعة.

واستضافت البحرين إحدى جولات بطولات العالم للمرة الأولى في 2004 حين باتت أول بلد عربي ينظم سباقاً للفورمولا واحد، قبل أن تلحق بها الإمارات مع جائزة أبوظبي اعتباراً من 2009 (مرتبطة بعقد حتى 2030)، وصولاً إلى انضمام السعودية وقطر للروزنامة ابتداء من الموسم الماضي.
وقالت الفورمولا واحد في بيان الجمعة "سيستمر سباق الفورمولا واحد في البحرين حتى عام 2036 على أقل تقدير، بعد تمديد العقد مع مروج السباق، حلبة البحرين الدولية".

جائزة البحرين الكبرى فورمولا 1
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