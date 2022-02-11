تمديد عقد جائزة البحرين الكبرى حتى 2036

واستضافت البحرين إحدى جولات بطولات العالم للمرة الأولى في 2004 حين باتت أول بلد عربي ينظم سباقاً للفورمولا واحد، قبل أن تلحق بها الإمارات مع جائزة أبوظبي اعتباراً من 2009 (مرتبطة بعقد حتى 2030)، وصولاً إلى انضمام السعودية وقطر للروزنامة ابتداء من الموسم الماضي.

وقالت الفورمولا واحد في بيان الجمعة "سيستمر سباق الفورمولا واحد في البحرين حتى عام 2036 على أقل تقدير، بعد تمديد العقد مع مروج السباق، حلبة البحرين الدولية".