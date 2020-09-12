تجديد عقد هاميلتون هو "عمل قيد الإنجاز" (وولف)



وأكد وولف على هامش جائزة توسكانا الكبرى المقامة على حلبة موجيللو، أنه لم يحدد أي تاريخ في ذهنه للإعلان عن نهاية جميلة والتأكيد على بقاء السائق البريطاني مع الفريق بموجب عقد جديد.

وكان هاميلتون متصدر ترتيب السائقين في العام الحالي والساعي لإحراز لقبه السابع ومعادلة الرقم القياسي للألماني ميكايل شوماخر، أعلن في تموز/ يوليو الماضي أنه يتوقع ألا تكون المفاوضات معقدة جدا وأنه لا "يقوم بمجهود كبير" في ظل عدم رغبته بالانتقال إلى فريق آخر.

وبالفعل أكد وولف ما جاء على لسان سائقه، معتبرا أن البرنامج المزدحم للسباقات هذا العام بعد إرجاء المواعيد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وواقع إقامة السباقات في أسابيع متلاحقة (9 سباقات في 11 أسبوعا) حال دون منح الكثير من الفرص لإجراء محادثات بهذا الشأن.

وقال "هو عمل قيد الإنجاز ولا أريد الالتزام بتاريخ محدد".

وأردف "نتفق بشكل جيد، ولكن عندما تصل الأمور إلى التفاصيل، تحتاج إلى الوقت الكافي لفعل ذلك"، مضيفا "مع سباق تلو الآخر، لا نريد أن نشتت أفكارنا بمحادثات (تجديد) العقد. مع عطلة متوقعة، في الأسبوع المقبل، نتحرك نحو نتيجة مرضية، ولكن لا أعرف متى يصدر الإعلان".

ومع نهاية جائزة توسكانا الكبرى هذا الأسبوع التي تتزامن مع السباق 1000 لفيراري، تم إدراج سباقين في خلال أربعة أسابيع على برنامج البطولة العالمية، ما يمنح الفرق والعاملين فترة راحة قصيرة.

وأكد وولف أنه سيتم التوقيع على العقد الجديد مع هاميلتون قبل نهاية عام 2020 لأن مرسيدس "يريد أن يدرك كيف سنسابق العام المقبل".

وأحرز هاميلتون خمسة ألقاب من الستة التي فاز بها حتى الآن، بألوان فريق مرسيدس منذ عام 2013 تاريخ انضمامه الى "الأسهم الفضية".

ورغم تطمينات وولف، إلا أنه حذر من عدم إعتبار أن الامور محسومة مسبقا وقال "لم ننظر إلى العقد في الأعوام الثلاثة الماضية ولم نخرجه من الدرج"، مضيفا "في بعض الأحيان تتبدل المواقف وتتغير الأجواء، لذا، هذا هو الوقت لمهمة جديدة - جزء آخر من الرحلة الني نريد أن نقوم بها معا. نحن فقط ضمن إطار النقاش".

من ناحية أخرى، شدد وولف أنه من "المهم جدا للفورمولا 1" أن يبقى بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل في "الفئة الأولى" بعد قرار الألماني مغادرة فريقه الحالي فيراري للإنضمام إلى أستون مارتن (رايسينغ بوينت حاليا) نهاية العام الحالي.

وسيتبدل اسم رايسينغ بوينت إلى أستون مارتن العام المقبل، علما أن مدير مرسيدس يملك حصة فيه، وقد أشار إلى ذلك بقوله "أملك ثلاث حصص في أستون مارتن لذا انطلاقا من هذا الواقع، فالأمر رائع. السوق الألماني هو ثاني أهم سوق".

وعن بقاء فيتل على الحلبات قال "من الرائع أن يبقى +سيب+. هو ثاني أنجح سائق عند خط الإنطلاق، ومن المهم للفورمولا 1 أن تحتفظ بشخص مثل سيباستيان".

ولم يتردد وولف في التحدث عن مستقبله وما ينتظره، مؤكدا أنه ما زال يفكر بقراره التالي.

"أريد أن أبقى مع مرسيدس" أجاب، وتابع "أتفق تماما مع (السويدي) أولا كالينيوس (رئيس مجلس إدارة شركة دايملر) وأحب العاملين هنا في بريسكوورث".

وختم قائلا "هم مجرد مجموعة متماسكة، ولكن من ناحية أخرى لا أريد الإنتقال من مرحلة جيد جدا إلى جيد، لذا هو أمر يشغل تفكيري".







